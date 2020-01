Conor Mcgregor pense qu’il gagnera 80 millions de dollars après l’UFC 246

S’il est connu que Conor McGregor 5 millions de dollars seront empochés pour avoir combattu ce samedi contre Donald Cerrone sur le stellaire de UFC 246, le chiffre pourrait augmenter beaucoup, beaucoup plus.

Les Irlandais ont été invités à Le spectacle Ariel Helwani MMA ESPN et a mentionné qu’il est très probable que lorsque le PPV prendra fin, il sera plus riche de 80 millions de dollars.

“Ce sera probablement le plus gros gain de ma carrière au MMA”, a déclaré McGregor à Helwani (via MMA Junkie). “Il pourrait être. J’estime que plus de 80 millions. Nous avons l’Australie, le Canada, l’Angleterre et l’Irlande. Ça devrait être plutôt bien. J’ai gagné environ 50 millions de dollars (dans le combat contre Khabib). Ils pensent que je suis un toast, mais je suis toujours du pain. »

Bien que le double champion ait obtenu ses 5 millions de dollars pour se présenter au combat, le chiffre augmentera en fait de redevances et de points PPV. C’est pourquoi il pense qu’il sera milliardaire avant ses 35 ans. Cela et ses autres aventures en dehors du sport.

«Je serai milliardaire à 35 ans. Cette liste (de Forbes) est sur ma liste. Je suis encore loin, mais j’arriverai. Je ne déchire même pas la surface de ce que je devrais gagner. »

L’UFC 246 a lieu samedi à la T-mobile Arena de Las Vegas, Nevada.