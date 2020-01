Conor McGregor peut-il se permettre de perdre à l’UFC 246?

Bienvenue dans «Spinning Back Clique», l’émission hebdomadaire de MMA Junkie qui aborde les plus grands sujets des arts martiaux mixtes. Dans l’épisode de cette semaine, “Gorgeous” George, “Goze”, John Morgan, et l’invité Mike Bohn ont aperçu l’UFC 246 et plus encore.

AFFICHER LE DÉROULEMENT:

Conor McGregor est de retour et se sent aussi confiant que jamais, affirmant qu’il pourrait battre Donald Cerrone avec la grippe à l’UFC 246. L’équipe de McGregor dit également que c’est le meilleur qu’il ait jamais regardé. Imaginez donc si McGregor perd face à son adversaire trié sur le volet pour son combat de retour. Alors quoi?

Quant à Cerrone, il est un gros outsider pour une raison, mais il y a un chemin potentiel vers la victoire. Cerrone sera-t-il intelligent dans cette confrontation, ou cherchera-t-il simplement à échanger des mains et à donner aux fans ce qu’ils veulent? Et que ferait réellement une victoire pour “Cowboy”?

Autant il ne l’aime pas, l’UFC 246 est plus que juste McGregor contre Cerrone. Les gars partagent les autres combats qu’ils attendent avec impatience.

En dehors de l’UFC 246, une histoire malheureuse s’est développée entre Jessica Penne et l’Agence américaine antidopage. L’ancienne candidate au titre de l’UFC a déclaré qu’elle risquait une suspension de quatre ans tout en affirmant avec véhémence son innocence. À 36 ans, elle dit que l’interdiction mettrait effectivement fin à sa carrière de combattant. Que faisons-nous de ce gâchis entre Penne et USADA?

Le champion des poids coq de l’UFC, Henry Cejudo, est tout au sujet de l’héritage, c’est pourquoi il a appelé Jose Aldo (ou «Waldo», comme il l’appelait). Mais attendez une minute. De nulle part, voici Dominick Cruz qui trace une ligne dans le sable sur la façon dont Cejudo peut atteindre le statut de GOAT. Quelle devrait être la prochaine étape pour le «King of Cringe»?

Pour obtenir des réponses à toutes ces questions, regardez l’épisode 11 de «Spinning Back Clique».

.