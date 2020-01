Conor McGregor plus concentré sur Khabib, pas sur Jorge Masvidal

Conor McGregor semble être déterminé à exécuter les choses avec Khabib Nurmagomedov.

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que si McGregor bat Donald Cerrone samedi à l’UFC 246, il ne pense pas qu’il ira après Jorge Masvidal, un nom pour lequel il a manifesté son intérêt auparavant.

White a déclaré que McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) voulait un match revanche avec le champion léger de l’UFC Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC), qui devrait affronter Tony Ferguson à l’UFC 249 le 18 avril.

Mais McGregor ne pense pas que la cinquième fois que le combat aura été réservé sera le charme.

Et si tel est le cas, il espère intervenir et obtenir son match revanche avec Nurmagomedov, qui l’a présenté au quatrième tour à l’UFC 229 en 2018. C’était la dernière fois que McGregor s’est battu.

“Voici la chose: en réalité, Conor pense que Khabib contre Tony Ferguson ne se produira pas”, a déclaré White à TMZ Sports. «Nous avons essayé de faire ce combat plusieurs fois. Conor pense que cela n’arrivera pas. Conor voulait faire ce combat (avec Cerrone) à 170 car il voulait tourner à droite et sauter et combattre Khabib si ce combat (avec Ferguson) ne se produisait pas. Encore une fois, nous verrons comment cela se passe. Nous verrons ce qui se passera après cela, et Conor est très concentré sur ce match revanche avec Khabib. “

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

