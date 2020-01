Conor McGregor plus disposé à se battre après la victoire de l’UFC 246

Ce n’est un secret pour personne que Justin Gaethje pensait qu’il aurait dû être celui qui se tenait en face de Conor McGregor à l’UFC 246.

Au lieu de cela, McGregor a affronté Donald Cerrone, l’homme que Gaethje a éliminé en un tour lors de son dernier combat.

McGregor n’a mis que 40 secondes à envoyer Cerrone et, s’exprimant sur le «Punchlines Podcast», Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC) a admis que cela aurait peut-être aidé son cas s’il était présent samedi dernier. Mais il a expliqué que ce n’était pas vraiment son style de provoquer un chahut pour se battre.

“Pour moi, j’espère que le fait de mettre les gens hors de combat est mon” quelque chose de spécial “, parce que je ne peux pas me vendre, en soi, devenir une personne différente devant la caméra et être une personne différente hors caméra”, a déclaré Gaethje. «Il faut beaucoup d’intelligence pour pouvoir faire quelque chose comme ça, d’une part. Être capable de garder cet acte va prendre beaucoup de temps et d’énergie et beaucoup de concentration loin de ce que je veux faire.

«Je pense que cela pourrait me blesser à long terme, ne voulant tout simplement pas emprunter cette voie. J’aurais pu l’être (à l’UFC 246). J’aurais pu être au premier rang. J’aurais pu faire une scène, mais peut-être que je manquerai une occasion parce que je n’étais pas là. “

Gaethje a marqué trois KO de premier tour consécutifs et se retrouve dans une position particulière. Gaethje, comme beaucoup d’autres, ne pensait pas que McGregor aurait dû faire face à une Cerrone qui venait de perdre des arrêts consécutifs. L’arrivée rapide de McGregor à l’UFC 246 l’a peut-être prouvé.

«Je pense que c’était une décision (explétive) qu’il a prise, et cela vient juste d’un concurrent hétéro parce que – il sort aussi des pertes, et c’est son argument quand vous dites que vous allez vous battre contre quelqu’un qui vient des pertes, mais il parle de prétendant au titre, de prétention au titre ou de coups de titre, et vous ne pouvez pas le combattre (Cerrone). “

Lorsque Gaethje a affronté Cerrone, il insiste sur le fait que personne d’autre n’était disponible pour se battre.

“Les gens vont dire que vous dites que c’était un mouvement (explétif), donc vous dites à peu près que vous êtes un (explétif) pour mener ce combat (Cerrone), mais c’était toute une série de circonstances différentes à ce temps.

“Ce n’était pas le cas pour Conor. J’étais là, j’étais prêt, et j’aurais pu me battre hier soir, et il n’a pas accepté cela, donc les circonstances sont différentes, et l’argument n’est pas valable. “

Le combat contre McGregor a beaucoup de sens mais, alors que Gaethje sait qu’il ne peut pas contrôler la suite, tout ce qu’il peut faire est de continuer à faire des représentations impressionnantes jusqu’à ce qu’il ne puisse pas être refusé.

Il a débuté 1-2 à l’UFC, avec deux défaites consécutives dans les guerres avec Eddie Alvarez et Dustin Poirier, mais un ajustement tactique a porté ses fruits. Gaethje n’a pratiquement pas subi de dégâts lors de ses trois dernières sorties. Maintenant, il dit qu’il est dans le mélange pour ces gros combats au sommet de sa division, et même s’il a admis que rester à la maison pour l’événement n’a peut-être pas aidé son cas, il pense que McGregor est plus susceptible de lui faire face maintenant qu’il a le Cerrone gagner à son actif.

“Je ne suis pas nécessairement négligé. Je suis dans la conversation », a déclaré Gaethje. «J’ai perdu deux fois il n’y a pas si longtemps, et malheureusement, cela m’a fait reculer, et cela permet à ces personnes d’avoir un argument ou un cas quand il s’agit de l’argument ou de cette circonstance.

«En fin de compte, ce mec (McGregor) prend ses propres décisions, et je pense qu’il a plus confiance en lui maintenant. Il avait besoin d’une victoire. Ouais, je pense qu’il va me battre maintenant. “

