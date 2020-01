Conor McGregor préfère l’or UFC à l’argent «BMF»

Conor McGregor ne se déplace pas à 170 livres uniquement pour faire face à un seul adversaire.

Il le fait pour lui-même, a déclaré McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) dans sa première interview depuis que son retour à l’UFC 246 a été officialisé.

McGregor a déclaré à «The MacLife» que son passage au poids welter était dans son propre intérêt. Cependant, il aime également certaines des confrontations pour lesquelles le changement de poids ouvrira un potentiel.

Un affrontement potentiel contre le vainqueur du “BMF” Jorge Masvidal intéresse McGregor, mais il en va de même pour le titre des poids mi-moyens de l’UFC et son propriétaire actuel, Kamaru Usman. De plus, McGregor a nommé Colby Covington comme un adversaire potentiel à 170 livres.

“Ouais, je ferais face à Jorge”, a déclaré McGregor. «Je ne vais pas au 170 uniquement pour Jorge. Il n’a vraiment rien. Je n’étais pas vraiment content de la fin de ce truc de «Bad Mother (expletive)». Je pense que c’est inachevé. À mon avis, ce combat n’est pas terminé. Ça ne faisait que commencer un bon combat. Je crois que nous avons été privés de tours 4 et 5 dans ce combat.

«Mais j’aime ce combat pour le titre des poids mi-moyens (à l’UFC 245). Je voudrais regarder ça. Je voudrais regarder Kamaru Usman. J’aimerais regarder Colby. Je suis ouvert à tout cela à 170 ans. “

Bien qu’il soit apparemment devenu plus grand que le MMA lui-même, McGregor est toujours fasciné par les ceintures de titre. Le président de l’UFC, Dana White, a récemment déclaré que McGregor voulait une fissure au titre de “BMF” de Masvidal, mais l’Irlandais a déclaré qu’il préférait l’or à l’argent.

“Cette ceinture” Bad Mother (expletive) “est une ceinture en argent”, a déclaré McGregor. “(Le titre” BMF “) n’est pas le plus beau, non? Je ne me soucie pas vraiment de celui-là. Je veux de l’or. Je cherche l’or, 155 (ou) 170. Ce sont les ceintures que je poursuis maintenant. “

Comment McGregor pense-t-il qu’il se comparera à l’échelon supérieur de la division des poids mi-moyens de l’UFC? L’ancien double champion pense que l’engagement renouvelé envers son métier sera ce dont il aura besoin pour avoir un impact.

“Beaucoup de gens oublient ma base de compétences”, a déclaré McGregor. «Je vais y aller et leur rappeler. Je ne pense pas que ces gens soient à mon niveau quand je suis engagé. Je n’ai pas été engagé depuis un moment, jusqu’à il y a environ un an (quand) j’ai vraiment commencé à m’engager. J’ai hâte d’y retourner et de montrer mes compétences aux gens. »

McGregor revient à l’action à l’UFC 246 contre Donald Cerrone dans l’événement principal des poids mi-moyens. L’UFC 246 aura lieu le 18 janvier au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

