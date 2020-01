Conor McGregor «prêt pour la guerre» à l’UFC 246, promet de combattre «très différent»

Les fans de Fight n’ont pas vu Conor McGregor concourir depuis plus de 15 mois et ils ne savent vraiment pas à quoi s’attendre plus tard dans la soirée (samedi 18 janvier 2020) à l’UFC 246 lorsque «Notorious» fera son retour contre Donald «Cowboy ”Cerrone.

McGregor, qui a goûté pour la dernière fois à une victoire par élimination directe contre Eddie Alvarez en 2016, reviendra à 170 livres pour son inclinaison principale avec Cerrone. C’est une décision audacieuse de dire le moins étant donné que “Cowboy” aura l’avantage de la taille au moment du combat, mais McGregor se sent suffisamment à l’aise et dangereux au poids welter pour faire le travail néanmoins.

Bien que beaucoup ait été fait au sujet de la frappe de McGregor et du fait que la seule façon de vaincre Cerrone est de le mettre KO, l’ancien champion de l’UFC est prêt à attaquer où que le combat aille. Le coéquipier de McGregor, Dillon Danis, a déclaré plus tôt cette semaine que le jeu au sol de l’Irlandais est de classe mondiale, donc “Notorious” devrait lui apporter une confiance supplémentaire dans ce combat avec Cerrone.

“Avant le combat contre Eddie Alvarez, Donald a dit:” Descendez-le, soumettez-le et finissez-en, c’est tout “, a déclaré McGregor à Megan Olivi de l’UFC (voir ci-dessus). “Alors maintenant, il change un peu de ton, vous savez. Mon combat est phénoménal. Mon combat d’arts martiaux mixtes est phénoménal. Je suis préparé pour ça. Ce qui doit arriver arrivera.

“Je ne pense pas que je serais satisfait d’une soumission. J’aimerais une soumission. Je n’ai qu’une seule soumission sur mon dossier, mais vous ne pouvez pas battre le KO. Il n’y a rien qui bat un bon KO à l’ancienne. “

“Je suis prêt pour la guerre s’il veut la guerre”, a poursuivi McGregor. “S’il peut le soutenir, tant mieux pour lui.”

McGregor, 31 ans, avait une multitude de problèmes juridiques qu’il devait surmonter pour arriver à ce point, mais il est néanmoins là. Les 15 derniers mois ont été difficiles à gérer, même pour un combattant impétueux comme «Notorious», mais McGregor est prêt à tourner la page ce week-end à Las Vegas, à présenter ses compétences évoluées et à profiter d’un retour tant attendu tour.

“Je me bats certainement très différemment”, a expliqué McGregor. «Beaucoup plus centré et structuré. Je bouge différemment. Vous verrez samedi. “

L’UFC 246 diffuse ESPN + PPV en direct depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, au Nevada, et mettra en vedette d’anciens vétérans de l’UFC tels que Anthony Pettis, Holly Holm et Raquel Pennington.

MMAmania.com proposera ce week-end une couverture en direct, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat de l’UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 19 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.