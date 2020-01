Conor McGregor promet de boxer à nouveau – «Il y avait une offre faite sur Manny Pacquiao»

L’ancien champion de l’UFC, Conor McGregor, a si bien fait contre Floyd Mayweather lors de leur boxe à l’été 2017, que «Notorious» pense qu’il appartient parmi les pugilistes d’élite de la «science douce» et promet de faire son retour dans le ring à un moment donné dans un avenir très proche.

Espérons pour lui que l’argent n’a pas «porté» tout le combat.

Et quand vous pouvez dessiner le genre de globes oculaires que McGregor peut, l’ex-poids plume n’a pas à perdre de temps à gravir les échelons. En fait, l’irlandais puissant a déjà négocié pour lutter contre la légende vieillissante de la boxe, Manny Pacquiao.

“Manny, nous étions sur le point de signer [to fight] Manny », a déclaré McGregor à Ariel Helwani. “Il a également été question d’un combat contre Manny. Il y a eu une offre à ce sujet. Mais pas encore. Et la Paulie [Malignaggi] bats toi. Je voudrais aussi mettre Paulie en boîte. Je l’ai déjà assommé, mais c’est aussi un peu le bourdonnement. Paulie et un combat de boxe. Je veux encore boxer. Je vais encore boxer. J’obtiendrai un titre mondial de boxe. “

McGregor a amené Paulie Malignaggi dans son camp de Floyd Mayweather, mais la relation s’est rapidement détériorée lorsque l’UFC a publié des images de “Notorious” lâchant “Magic Man” pendant le combat, ce qui peut ou non être un glissement ou un voyage.

Quoi qu’il en soit, cela a conduit à cet éventuel match de rancune à mains nues en 2019.

McGregor ne boxera pas Pacquiao ou quiconque avant d’avoir d’abord dépassé Donald Cerrone lors de l’événement principal de l’UFC 246 à la carte (PPV) ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, un combat qui devrait lui rapporter un autre titre.

