Conor McGregor promet de “ créer de la magie à l’intérieur de l’octogone ” à l’UFC 246

La superstar de l’UFC, Conor McGregor, promet à ses fans qu’il “créera de la magie à l’intérieur de l’Octogone” lors de l’UFC 246 le week-end prochain.

McGregor affronte Donald Cerrone dans ce qui est l’un des combats les plus attendus de 2020. C’est le premier combat de McGregor depuis qu’il a perdu contre le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229 en octobre 2018. Il s’est absenté pendant toute l’année 2019 en raison d’une suspension et des problèmes juridiques en dehors de l’Octogone.

Maintenant McGregor est sur le point de revenir et il est prêt à reprendre ses chemins de superstar à l’intérieur de l’Octogone. S’adressant à Ariel Helwani d’ESPN dans une interview la semaine avant le grand combat, McGregor a promis à ses fans qu’il leur montrerait quelque chose de spécial à l’UFC 246. Voici ce que McGregor a dit.

«Je suis heureux de revenir et d’avoir le combat de retour de ma saison contre Donald et j’ai hâte. Ça va être une bonne nuit et je vais briller ici le 18 janvier. Je vais créer de la magie à l’intérieur de l’Octogone comme je l’ai fait plusieurs fois auparavant, mais ça va être quelque chose de spécial », a déclaré McGregor.

McGregor n’a pas gagné de combat en arts martiaux mixtes depuis une victoire par élimination directe en novembre 2016 contre Eddie Alvarez qui l’a vu remporter le titre des poids légers de l’UFC. Depuis lors, McGregor n’a concurrencé que deux fois professionnellement, une fois la défaite contre Nurmagomedov à l’UFC 229, et l’autre fois une défaite TKO contre Floyd Mayweather lors d’un match de boxe en août 2017.

Mais bien qu’il n’ait pas réussi depuis quelques années, personne ne peut nier que McGregor a la capacité de faire des choses spéciales à chaque fois qu’il entre dans l’Octogone. Sa victoire au KO sur Jose Aldo à l’UFC 194 en seulement 13 secondes est l’un des meilleurs KO de tous les temps, et si l’on en croit les paris sportifs qui classent McGregor comme un gros favori pour faire le travail contre Cerrone, il y a un bon chance McGregor pourrait faire quelque chose de spécial juste comme ça le week-end prochain à l’UFC 246.

Êtes-vous excité pour Conor McGregor contre Donald Cerrone?