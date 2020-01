Conor McGregor promet «quelque chose de spécial» avant le retour de l’UFC 246

Conor McGregor considère que son prochain combat avec Donald Cerrone à l’UFC 246 est l’occasion idéale de revenir à l’action et de lancer le ballon avant une grande année en 2020. Et sa décision de prendre le combat au poids welter avait tout son sens pour le Dubliner alors qu’il offre de lancer sa «saison» de combat personnelle avec une victoire le 18 janvier.

McGregor a admis qu’il avait des options à considérer, sans pénurie d’adversaires potentiels, plus le choix de la catégorie de poids, avant son retour en octogone. Et, dans une interview avec ESPN, l’Irlandais a déclaré que la décision de se battre à 170 livres était la décision parfaite pour lui car il revient pour son deuxième combat à l’UFC depuis 2016.

McGregor, qui a dit qu’il pesait «160, 160 et un peu» une semaine après son affrontement avec Cerrone, a admis qu’il aurait pu appeler au combat à 155 livres, mais a déclaré qu’il n’avait aucun scrupule à affronter «Cowboy» à poids welter.

“Je sais, j’aurais pu (rendre sa vie plus difficile)”, a-t-il admis. “Je ne pense tout simplement pas qu’il a l’air bien à 155. C’est un combattant de 170. Je l’aurais battu à n’importe quel poids. Je le battrais si j’avais la grippe. Je n’en ai pas besoin. Je veux juste me concentrer sur mon entraînement et me garder aiguisé. Je ne veux pas couper puis construire, puis couper. Je suis content où j’en suis. “

L’ancien champion des poids plumes et des poids légers, McGregor, a également déclaré qu’il considérait son retour comme un poids welter comme un modèle qui pourrait lui ouvrir davantage d’options à mesure que 2020 progresse.

«Le 170 est passionnant pour moi», a-t-il expliqué. «J’aime 170. J’aime ce qui se passe dans la division 170 à la minute. Vous avez Jorge avec cette ceinture (“BMF”), vous avez les autres gars qui se battent pour la ceinture. J’aime tout ce qui se passe à 170, et je me sens bien à 170. Je me sens énergique – c’est ce que je pèse et c’est tout. Cela ouvre tellement plus d’options, non? “

Et bien qu’il examine avec intérêt les options de poids welter, McGregor a clairement indiqué qu’un retour au poids léger est toujours à l’ordre du jour.

“Non, je n’ai pas fini à 155 ans. Pas question”, at-il dit. «Je pourrais faire 155 pour ce combat, pas de problème. Mais je veux juste y aller frais et «tel quel». Laissez le combat jouer tel quel, puis ouvrez toutes mes options. »

Quant à la décision d’affronter Cerrone, McGregor a déclaré qu’il s’agissait d’un retour dans un affrontement amical avec des fans contre un combattant qu’il respecte.

“Eh bien, j’ai dit que je le combattrais, non?”, A-t-il dit. «Donald et moi avons une histoire. Pas une longue histoire, mais nous avons une histoire. C’est un combat passionnant. C’est un combat convivial pour les fans. C’est un combat qui m’excite.

«J’apprécie Donald, je dois dire. Il s’est battu plusieurs fois depuis la dernière fois que je l’ai vu, lors de la conférence de presse d’Aldo il y a de nombreuses années. Il a continué et a combattu tant de fois. C’est aussi un père de famille, avec sa grand-mère et tout ça. J’apprécie ça. Et j’apprécie aussi sa méthode, il s’y est mis, avec le whisky Proper. Il y a tellement de travail dans ces choses – pour voir ce peu de respect, je l’apprécie. J’ai hâte d’avoir un bon combat. »

Et le Dubliner de retour, qui a produit une pléthore de moments inoubliables à l’intérieur de l’octogone au cours de sa carrière, a promis une autre performance spectaculaire alors qu’il cherche à démarrer la 2020 en beauté à Las Vegas.

“Je suis heureux de revenir et de me battre pour le retour au début de ma saison contre Donald, et je suis impatient de le voir”, a-t-il déclaré. «Ça va être une bonne nuit, et je vais briller ici le 18 janvier. Je vais créer de la magie à l’intérieur de l’octogone, comme je l’ai fait plusieurs fois auparavant. Mais cette fois, ce sera quelque chose de spécial. “

