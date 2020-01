Conor McGregor réagit à la mort de Kobe Bryant

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

Hier après-midi, le monde du sport a été déchiré par la mort de la légende de la NBA, Kobe Bryant. En quelques heures, d’innombrables stars du sport – dont bon nombre des meilleurs de l’UFC – avaient réagi à cette tragédie. L’ancien champion de l’UFC à deux divisions Conor McGregor est l’un des derniers à le faire.

McGregor est toujours sur le sol américain après son KO dominant de 40 secondes de Donald “Cowboy” Cerrone à l’UFC 246. Dimanche soir, il a assisté aux Grammys, qui se sont déroulés au Staples Center, le cadre de la grandeur de Bryant sur le terrain.

S’adressant à CBS, McGregor a partagé ses réflexions sur le décès de Bryant. Bien qu’il ait admis que le basket-ball n’est pas son sport préféré, il a ajouté que Bryant a complètement transcendé le sport.

Conor McGregor à propos de la mort de la légende de la NBA, Kobe Bryant: “C’est emblématique que je sois ici et qu’il ait l’habitude de jouer dans cette arène … Je suis très heureux d’être ici mais triste en même temps. C’est juste une période très triste. “- @TheNotoriousMMA #GRAMMYs pic.twitter.com/SOFjWGfoPp

– CBS This Morning (@CBSThisMorning) 27 janvier 2020

“C’est une très, très triste nouvelle”, a déclaré McGregor (via MMA Junkie). «C’est emblématique que je sois ici et il jouait aussi dans cette arène, non? Donc juste une très triste nouvelle. (Il) a également perdu sa fille. C’est un peu difficile de se lever pour ça, pour cet événement. Je suis très content d’être ici, mais je suis triste en même temps. … Juste une période très triste. ”

“Pour moi, la première fois que je suis venu en Amérique, Kobe était l’une des grandes stars et l’un des hommes qui ont sauté le pas”, a ajouté McGregor. «Nous ne comprenons pas vraiment trop le basket-ball (en Irlande), mais Kobe – sa star transcende le sport et un grand homme. J’aurais adoré le rencontrer. C’est une journée très triste. “

Kobe Bryant et sa fille ont été tués dans un accident d’hélicoptère dimanche matin. Le quintuple champion et 18 fois all-star avait 41 ans. Sa fille, une jeune basketteuse, n’avait que 13 ans.

Conor McGregor, père de deux enfants, est revenu dans la colonne des victoires en battant Cerrone et vise à revenir dans l’Octogone de manière imminente.

