Conor McGregor réagit à la mort tragique de Kobe Bryant

Il était difficile pour Conor McGregor de célébrer un moment spécial de sa carrière.

S’adressant à CBS sur le tapis rouge aux Grammy Awards 2020 dimanche, la superstar de l’UFC et ancien double champion McGregor a discuté de l’impact de la légende du basket-ball Kobe Bryant et de la nouvelle de sa mort tragique plus tôt dans la journée.

Bryant, 41 ans, a été tué dans un accident d’hélicoptère avec sa fille de 13 ans, Gianna. Ils faisaient partie des neuf passagers décédés dans l’accident de Calabasas, en Californie.

“C’est une très, très triste nouvelle”, a déclaré McGregor. «C’est emblématique que je sois ici et il jouait aussi dans cette arène, non? Donc juste une très triste nouvelle. (Il) a également perdu sa fille. C’est un peu difficile de se lever pour ça, pour cet événement. Je suis très content d’être ici, mais je suis triste en même temps. … Juste une période très triste. ”

McGregor a admis que le basket-ball n’a jamais été son sport, mais a déclaré que Bryant avait transcendé le jeu.

“Pour moi, la première fois que je suis venu en Amérique, Kobe était l’une des grandes stars et l’un des hommes qui ont sauté le pas”, a déclaré McGregor. «Nous ne comprenons pas vraiment trop le basket-ball (en Irlande), mais Kobe – sa star transcende le sport et un grand homme. J’aurais adoré le rencontrer. C’est une journée très triste. “

Le monde du MMA a été fortement touché par la mort de quintuple champion de la NBA, Bryant. Bryant était un partenaire du sponsor de l’UFC BodyArmour.

.