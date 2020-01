Conor McGregor réagit après que Stephen A Smith a répondu à Joe Rogan

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

L’ancien champion de l’UFC à deux divisions, Conor McGregor, a répondu à la récente vidéo publiée par le commentateur d’ESPN, Stephen A Smith.

Plus tôt dans la soirée, Smith a partagé une vidéo sur Twitter où il a répondu aux récentes critiques du commentateur de l’UFC Joe Rogan à propos de ses remarques concernant l’événement principal Cerrone contre McGregor UFC 246 le week-end dernier.

Stephen A Smith avait grondé Donald ‘Cowboy’ Cerrone pour sa performance à l’UFC 246, ce que Rogan et de nombreux membres de la communauté MMA contestaient.

«Quelqu’un doit m’expliquer ce qui se passe ici. On dirait qu’il frappe un bébé », a déclaré Joe Rogan à Thomson alors que le couple regardait les images du travail de Smith. “Ce type ne devrait pas être autorisé à parler de combats.”

Stephen A Smith a défendu ses commentaires dans la vidéo de ce soir à Rogan, déclarant ce qui suit.

«Un respect fou pour Joe Rogan. Rien que du respect pour l’homme et l’énorme travail qu’il a accompli et continuera de faire au cours des années et des années à venir. Mais vous vous trompez sur celui-ci mon homme. “

Plus récemment, Conor McGregor a partagé son point de vue sur les remarques controversées de Smith, où il était apparemment d’accord avec l’appel des analystes tout en ajoutant que tous les combattants devraient être respectés et que Smith devrait s’excuser.

L’appel dont vous discutez ici est A +. Je n’ai pas montré assez. Mais je ne suis pas payé à l’heure. Les commentaires de Joe viennent cependant de vous disant que le combattant de l’opposition a démissionné. Le nez cassé / l’os orbital est différent. Les combats sont vicieux. Ceux qui font la marche méritent le plein respect!

S’excuser.

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 janvier 2020

