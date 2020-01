Conor McGregor réagit au message de Stephen A. Smith à Joe Rogan: «Excusez-vous»

Stephen A. Smith doit maintenant faire face à Conor McGregor pour ses critiques d’après-combat sur l’événement principal de l’UFC 246 au début du mois.

Smith, qui assistait à la finale de 40 secondes de McGregor TKO sur Donald “Cowboy” Cerrone une semaine après ESPN + PPV, a émis des critiques intéressantes après la conclusion de la tête d’affiche de l’UFC 246. Aux côtés du commentateur des couleurs de l’UFC, Joe Rogan, Smith a déclaré aux fans de combat que les 40 secondes d’action de McGregor avaient peu montré dans l’évolution de “Notorious”, tout en affirmant que Cerrone avait peut-être quitté l’intérieur de l’Octogone.

Rogan, qui pratique le sport des arts martiaux mixtes (MMA) depuis bien plus longtemps que Smith, a tiré sur le journaliste ESPN plus tôt cette semaine pour ses remarques, affirmant que Smith ne devrait pas commenter les combats et que sa critique de l’UFC 246 est mauvais pour les combattants impliqués, le sport du MMA, de l’UFC et aussi de l’ESPN.

Comme vous l’avez peut-être imaginé, Smith n’a pas pris avec bonté cette réaction. Après tout, le journaliste de 52 ans est l’une des voix les plus franches de tous les sports. Les fans le comprennent, mais Smith voulait toujours défendre sa position après avoir entendu la réaction de Rogan. Smith a publié la vidéo suivante via Twitter dirigée vers Rogan:

“Vous avez votre droit, tout comme j’ai le droit de répondre, comme je le fais en ce moment”, a déclaré Smith. “Mais chaque fois que vous voulez me parler de ce combat, ou que vous voulez me parler de mes références pour discuter de quelque chose dans le monde du sport, nommez l’heure et le lieu, Joe Rogan, et je viendrai. Ce n’est pas un problème. Ce n’est pas du tout un problème.

“Tu ne me connais pas, donc je ne vais pas te frapper pour avoir parlé comme tu l’as dit sans m’appeler. Je me fiche de tout ça. Je respecte d’où tu viens. Vous vous trompez sur ce point en particulier, et je vous dis que vous vous trompez. “

Bien que Rogan n’ait pas encore publié de réponse officielle sur le long post vidéo de Smith, McGregor lui-même est intervenu lors d’un week-end de combat très chargé. “Notorious” était initialement d’accord avec l’évaluation de Smith de son retour rapide dans l’Octogone, mais a finalement exigé des excuses pour avoir suggéré que Cerrone quitte à l’intérieur de la cage.

«L’appel dont vous parlez ici est A +. Je n’ai pas montré assez. Mais je ne suis pas payé à l’heure. Les commentaires de Joe viennent cependant de vous disant que le combattant de l’opposition a démissionné. Le nez cassé / l’os orbital est différent. Les combats sont vicieux. Ceux qui font la marche méritent le plein respect! Excusez-moi », a écrit McGregor via Twitter.

McGregor a étonnamment gardé les choses cordiales dans sa panne, mais il a peut-être raison. Si l’évaluation de Smith de l’événement principal de l’UFC 246 inclut une quelconque idée que Cerrone a quitté dans le plus grand combat de sa carrière, alors il a besoin de présenter des excuses. Après tout, “Cowboy” est le dernier combattant de l’alignement de l’UFC qui se serait jamais couché pour un adversaire.