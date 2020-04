Conor McGregor réagit au retrait de Khabib Nurmagomedov du combat contre Tony Ferguson

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

Tu savais que cela allait arriver. L’ancien champion de l’UFC à deux divisions, Conor McGregor, a maintenant réagi à son rival, le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, se retirant de son combat pour le titre prévu le 18 avril avec Tony Ferguson.

Dans sa réponse à ce Twist qui fait la une des journaux, McGregor a ciblé à la fois Nurmagomedov et Ferguson.

Voir ci-dessous:

Je suis en forme pour me battre dès maintenant!

Au début de tout cela, je me suis dit – je suis content de ne pas avoir de combat officiel réservé. Si je l’avais fait, j’aurais consommé toutes les données incorrectes pour m’aider à participer au combat, et j’aurais suivi, participé. Et a gagné.

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 avril 2020

Le fait de cette affaire est que Tony et Khabib étaient engagés dans une partie de poulet ici vers la cloche de combat. Avec Khabib qui se dégonfle en premier. Faire 3-2 dans les pullouts en faveur de Tony. Khab s’est précipité hors des États-Unis pour rentrer chez lui et au milieu de la crise. Risque très élevé.

Félicitations Tony.

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 avril 2020

“Je suis en forme pour me battre en ce moment”, a écrit McGregor. «Au début de tout cela, je me suis dit – je suis heureux de ne pas avoir de combat officiel réservé. Si je l’avais fait, j’aurais consommé toutes les données incorrectes pour m’aider à participer au combat, et j’aurais suivi, participé. Et a gagné.

“Le fait est que Tony et Khabib se sont livrés à une partie de poulet ici vers la cloche de combat”, a ajouté McGregor. «Avec Khabib qui se dégonfle en premier. Faire 3-2 dans les pullouts en faveur de Tony. Khab s’est précipité hors des États-Unis pour rentrer chez lui et au milieu de la crise. Risque très élevé. Félicitations Tony. “

Comme McGregor le suggère, Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov doivent désormais se battre cinq fois auparavant sans résultat.

Bien qu’il ne soit pas surprenant que Conor McGregor réprimande Nurmagomedov de se retirer de ce combat, il est difficile d’ignorer l’incohérence dans ses récentes déclarations.

Il y a quelques jours à peine, McGregor implorait les politiciens irlandais de verrouiller tout le pays pour lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Nurmagomedov s’est effectivement retiré du combat pour faire exactement cela – pour s’isoler et garder lui-même, sa famille et toute personne avec qui il entre en contact.

Que pensez-vous de cette réaction de Conor McGregor?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/2/2020.