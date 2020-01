Conor McGregor réfute avoir parlé à Tyson Fury, mais disposé à «l’éduquer»

La star de boxe poids lourd Tyson Fury a récemment fait allusion à un passage au MMA, et a même affirmé qu’il avait discuté de la formation avec la star de l’UFC Conor McGregor.

McGregor, cependant, dit qu’il n’a jamais parlé à Fury de sa vie. Mais cela ne signifie pas qu’il n’admire et ne respecte pas le boxeur.

“Tyson n’arrête pas de me dire que lui et moi avons parlé, et j’ai dit que je le formerais”, a déclaré McGregor à BT Sport cette semaine (via MMA Junkie). “Je n’ai jamais parlé à Tyson de ma vie, donc je ne sais pas pourquoi il dit ça.”

Bien que McGregor n’ait pas encore discuté d’un arrangement de formation avec Fury, il pense que le boxeur est sincère quant à son intérêt à passer au MMA.

«Tyson est un homme bon. J’aime Tyson », a déclaré McGregor. “Il est un grand boxeur, un boxeur phénoménal, probablement le meilleur boxeur naturel de la division poids lourds en ce moment. Alors qui sait. Je ne dirais pas qu’il dit simplement qu’il le ferait et ne le ferait pas comme beaucoup le font. Je dirais que Tyson le ferait probablement à temps, donc on ne sait jamais.

«Mais j’ai trouvé drôle qu’il dise que nous avons parlé et tout cela. C’est un fou Tyson. Je n’ai jamais parlé à l’homme de ma vie. »

Si Fury s’engage à passer au MMA et contacte McGregor pour obtenir de l’aide, il semble que la porte sera ouverte, mais peut-être pas de la manière que vous attendez.

«Peut-être que nous pourrions organiser quelque chose. Je ne tiendrais pas de gants pour lui ou quoi que ce soit, mais s’il voulait être formé par moi ou même éduqué par moi, j’aurais besoin de le voir dans certaines positions, dans certaines situations », a déclaré McGregor. «J’ai besoin de lui pour épargner des poids lourds. Je dois le voir gérer les coups de pied dans les jambes. J’ai besoin de le voir en position basse, puis je l’évaluerais, puis je les enverrais, et ensuite je lui dirais quel travail il doit faire, et puis il part. Ce serait probablement quelque chose que je pourrais faire pour Tyson. »

Tyson Fury se prépare actuellement pour un match revanche le 22 février avec Deontay Wilder. McGregor, quant à lui, est à quelques jours d’une confrontation aux enjeux élevés avec Donald Cerrone.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 15/01/2020.