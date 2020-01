Conor McGregor rencontre Donald Cerrone à la recherche d’une victoire insaisissable

(Note de l’éditeur: cette histoire a été initialement publiée dans l’édition imprimée de vendredi de USA TODAY.)

LAS VEGAS – Conor McGregor est la plus grande star de l’histoire des arts martiaux mixtes, et cela ne devrait pas changer de si tôt. Mais est-il toujours capable de se produire aux niveaux incroyablement élevés qu’il a affichés sur son chemin vers le sommet de l’UFC?

Cette question recevra une réponse samedi à l’UFC 246.

McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC), un ancien champion des poids légers et des plumes de l’UFC, cherche sa première victoire en plus de trois ans, passant à 170 livres pour affronter Donald Cerrone, un vétéran grisonnant du sport dont le nom se trouve dans le livre des records de la promotion.

“Conor McGregor est l’une des plus grandes stars de l’histoire des sports de combat, point final”, a déclaré le président de l’UFC, Dana White, à USA TODAY Sports. “Lorsque vous mentionnez le nom de Conor McGregor, vous parlez (Mike) Tyson,” Sugar “Ray Leonard, (Floyd) Mayweather. Il est sur cette liste. Il a parmi les plus grands et les plus gros pay-per-views de tous les temps. “

White a déclaré que l’événement de samedi à la T-Mobile Arena sera un autre succès financier massif, estimant une porte en direct de 10,6 millions de dollars et suggérant que l’événement “est une tendance hors des charts pour le paiement à la vue”.

Il n’y a pas de titre sur la ligne, bien que White ait suggéré que McGregor gagnerait une chance à retrouver la ceinture légère s’il battait Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC). Pourtant, les enjeux sont élevés pour McGregor, qui a lutté contre de nombreux problèmes personnels au cours des 15 mois depuis sa dernière apparition dans l’octogone, faisant face à des accusations d’agression et de méfait criminel et se retrouvant même au centre de deux enquêtes sur des agressions sexuelles, selon New York Rapports du Times.

Mais dans les jours qui ont précédé l’UFC 246, McGregor semble être un peu un homme changé, approchant la semaine de combat avec un air de charisme et de charme qui manquait ces dernières années.

“Conor a pris un temps de repos bien mérité pour se ressaisir”, a déclaré White. «Il est l’histoire classique des super riches et des super célèbres très vite. Cela fait des ravages sur les gens, et il me semble et semble qu’il a tout sous contrôle maintenant. »

Mais le vrai test – au moins à l’intérieur de la cage – vient samedi soir. Un favori éternel des fans, Cerrone a le plus de victoires dans l’histoire de l’UFC, le plus de renversements dans l’histoire de l’UFC, le plus de finitions dans l’histoire de l’UFC, et la liste est longue. En bref, Cerrone n’est pas simplement un combattant amené pour donner à McGregor une victoire garantie.

Même McGregor, avec son célèbre esprit vif, a évité d’essayer de minimiser les chances de Cerrone.

“Vous l’avez vu participer à de nombreuses reprises, il est difficile de ne pas respecter Donald”, a déclaré McGregor. “Il a mon respect, et même s’il y aura du sang versé le 18 janvier, ce ne sera pas du mauvais sang.”

Gagner ou perdre, McGregor restera un produit vendable après l’UFC 246. Mais “The Notorious” a des visions de se retirer comme l’un des plus grands à avoir mis les pieds dans la cage. Bien que son ascension ait été historique, McGregor cherche maintenant à montrer la durabilité dans ce prochain chapitre de sa carrière.

