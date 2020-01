Conor McGregor répond aux rapports d’accusations d’agression sexuelle

Avant son retour dans la cage, Conor McGregor a répondu aujourd’hui aux informations faisant état d’accusations d’agression sexuelle lancées contre lui en 2019.

En mars dernier, le New York Times a rapporté que McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) faisait l’objet d’une enquête dans son pays d’origine, l’Irlande, pour agression sexuelle. À la mi-octobre, le média a signalé une deuxième allégation d’agression sexuelle contre McGregor d’un accusateur différent.

Les lois irlandaises empêchent les publications d’imprimer les noms des personnes accusées de crimes sexuels, c’est pourquoi elles ont été révélées dans un magasin américain.

Dans une interview accordée à ESPN avant son combat de l’UFC 246 contre Donald Cerrone samedi, McGregor a été interrogé sur les allégations et s’il était autorisé à commenter.

“Écoutez, non”, a déclaré McGregor. “Je ne peux rien dire à ce sujet. Cela doit juste avoir lieu. “

McGregor est-il gêné par les accusations? Lorsqu’on lui a demandé, l’ancien double champion a retourné la question d’où elle venait.

“Cela vous dérangerait-il (d’être accusé)?”, A demandé McGregor. “Voilà. Temps. La patience. La patience est une compétence que nous devons maîtriser. La patience est la compétence la plus difficile à maîtriser, et je travaille dur pour la maîtriser. Le temps montrera donc tout. C’est ça.

“En ce moment, je suis concentré sur la ceinture – concentré sur la positivité et les bonnes pensées. Et je dirai une prière pour ceux qui essaient de me faire du mal avec ce genre de choses. Oui, bien sûr (je les nie). Bien sûr. Le temps, s’il vous plaît. Le temps révélera tout. Le temps nous dira tout. C’est ça.”

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

