Conor McGregor revient en haut et explique comment il l’a fait

La défaite de Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov a été assez dure pour l’Irlandais, qui cherchait non seulement à regagner le Championnat du monde des poids légers de l’UFC mais aussi à s’asseoir sur le trône. Il n’a pas pu le faire quand le Russe l’a fait se rendre.

Mais maintenant “The Notorious” retour dans le mix, retour dans l’image titre. Et personne ne serait surpris s’il en avait l’occasion sans avoir besoin d’une autre victoire. On parle qu’il aura un nouveau combat avant cela, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver.

Récemment dans un récent post sur Instagram, parlant aussi de ses problèmes personnels, McGregor a expliqué comment il avait pu ressusciter sa carrière dans l’Octogone..

“J’ai ordonné que tous mes pouvoirs me soient restitués et l’ordre a été exécuté. Il n’est jamais trop tard pour essayer de reprendre nos pouvoirs et de remonter. Il ne est jamais trop tard! Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a toujours une puissance plus élevée et il y a toujours une étape plus élevée. Bonne chance! La photo de couverture a été prise dans les coulisses après mon dernier match. Merci, Fighters Only. Travail dur. Concentrez-vous. Dédicace égale résultats!“