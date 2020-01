Conor McGregor riposte à Nate Diaz pour avoir critiqué l’UFC 246 Bout

Conor McGregor ne prend pas les critiques de Nate Diaz sur son combat contre l’UFC 246 sans commentaire, défiant Diaz à un troisième combat. Diaz a tweeté en direct le combat de McGregor avec Donald Cerrone, se moquant de McGregor et qualifiant le combat de combat “faible comme f ** k” comme vous pouvez le voir ci-dessous.

En réponse, McGregor a riposté et, lors de la conférence de presse post-UFC 246 (par MMAWeekly, a appelé Diaz pour lui faire face dans une conclusion de leur prétendue trilogie, en disant: “Allons Nathan. Allons brudda. Numéro trois … c’est toujours ici!”

Les deux combattants ont chacun une victoire l’un contre l’autre, Diaz battant McGregor à l’UFC 196 via la soumission et McGregor remportant le suivi à l’UFC 202 via une décision majoritaire.

Je te vois là-bas en utilisant mes mouvements.

– Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 16 janvier 2020

Faible comme de la baise

– Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 19 janvier 2020

Et pourquoi tu baises dans une robe

Smh

– Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 19 janvier 2020

Cette merde tout faux

– Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 19 janvier 2020