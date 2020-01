Conor McGregor rit de la tentative de Jorge Masvidal d’attirer son attention sur l’UFC 246

Ils disent que l’imitation est la plus grande forme de flatterie, mais Conor McGregor pourrait ne pas être d’accord.

Alors que l’ancien champion des deux divisions secouait la tête de Donald «Cowboy» Cerrone lors du tournoi principal de l’UFC 246, Jorge Masvidal était assis au bord de la cage en prévision d’attirer l’attention de McGregor par la suite.

Il n’était pas seulement présent en tant que combattant invité spécial, mais le champion en titre «BMF» portait la même robe Versace que McGregor s’est enroulée autour de lui lors d’un entraînement ouvert pour son match de boxe 2017 contre Floyd Mayweather.

Apparemment, porter la robe en public n’est pas la même chose que de la mettre après une séance d’entraînement intense, et McGregor ne pouvait pas s’en empêcher quand on lui donnait la chance de se moquer de la tenue de nuit de combat de Masvidal.

“Parlez de souffler”, a déclaré McGregor en réagissant à la tenue de Masvidal à l’UFC 246. “Si vous me demandez, c’était ridicule. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas. Les vieilles dames en Irlande portent les manteaux de la maison en regardant des feuilletons.

“Alors je me demande quel est ce type assis là? Je ne sais pas quoi que ce soit de mieux. Je sais ce que c’est [wearing the same robe]. Pourquoi? Je ne sais pas non plus. Je suis juste quoi que ce soit. Je ne sais pas.”

Quand il s’agissait d’un éventuel combat avec Masvidal à l’avenir, McGregor n’était pas prêt à s’engager envers un adversaire particulier après sa victoire sur Cerrone. Mais il a dit qu’il voulait rester actif en 2020.

Il a ajouté qu’une confrontation contre Masvidal l’intéresserait, mais il ne le distingue certainement pas comme le seul adversaire qu’il affronterait ensuite.

“Bien sûr [I would fight him], voyons ce qui se passe », a déclaré McGregor. “Je voudrais ramasser – ce n’est pas une grande ceinture n’est-ce pas? Mais je vais quand même le prendre. Ajoutez-le à la liste. “

Il y a une longue liste d’options disponibles en ce moment, mais si la garde-robe de Masvidal a été choisie pour attirer la colère de McGregor, elle peut avoir eu un échec assez spectaculaire.

“Ce n’était pas une bonne nuit pour Jorge si vous me demandez”, a déclaré McGregor. “Je lui souhaite le meilleur. Dieu aime un juge. “