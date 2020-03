Conor McGregor saccage “un coupable de fraude de stéroïdes” Islam Makhachev pour les commentaires anti-femmes du MMA

La superstar de l’UFC, Conor McGregor, a saccagé son compatriote léger Islam Makhachev pour ses commentaires sur le MMA féminin après l’UFC 248.

Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk ont ​​mis un brûleur de gril absolu dans le co-événement principal de la soirée, Zhang émergeant en tant que champion par décision partagée après une guerre totale. Après le combat, Makhachev a pris sur son Twitter pour écrire que “ce n’est pas un sport féminin”. Le tweet a ensuite été supprimé, mais les fans ont pu le masquer avant qu’il ne l’abandonne. McGregor a vu la casquette d’écran, et il n’a pas aimé.

Merci, @ andrewevans42. pic.twitter.com/ArUZLcHZTs

– The Naked Gambler (@NakedGambling) 8 mars 2020

De toute évidence, McGregor n’était pas satisfait des commentaires dégoûtants de Makhachev. Dimanche, McGregor a demandé à Twitter de jeter Makhachev à la poubelle pour ses commentaires anti-femmes sur le MMA, le qualifiant de “tricheur stéroïde reconnu coupable”, entre autres.

Un crétin absolu. Une triche stéroïde condamnée qui fera tout pour éviter l’impact et bloquer un combat, puis parlera de l’un des plus grands échanges de combat jamais produits par nos combattantes.

Ces petits gremlins! C’est de retour. Rats sales.

Honte au jeu. https://t.co/JddPD4pio7

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 8 mars 2020

Rappelez-vous, Makhachev est un ami et un coéquipier du champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, qui est le plus grand rival de McGregor. McGregor ne s’est jamais entendu avec personne dans l’équipe Nurmagomedov et Makhachev fait partie de ce groupe. Bien sûr, McGregor n’était pas le seul à être mécontent des commentaires de Makhachev, car les fans et les médias étaient partout en Russie après le tweet haineux qu’il a publié à l’UFC 248.

McGregor peut essayer de se venger de Zhang et Jedrzejczyk, ainsi que des autres combattantes de l’UFC s’il est en mesure de mettre la main sur sa coéquipière de Makhachev Nurmagomedov plus tard cette année. C’est ce que McGregor attend et espère actuellement, un titre. S’il finit par se battre contre Nurmagomedov dans un match revanche, attendez-vous à ce qu’il prenne d’autres coups de feu sur Makhachev en cours de route.

