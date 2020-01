Conor McGregor «sceptique» Kamaru Usman a été piraté, soupçonne Ali Abdelaziz d’être impliqué

Conor McGregor n’a pas vu le pire compte Twitter du champion poids welter de l’UFC, Kamaru Usman, samedi soir. Il a raté les blasphèmes, les insultes raciales et même les informations bancaires apparemment divulguées sur Internet.

Ce que McGregor a vu était un message avant sa marche de l’UFC 246 qui lui rappelait un antagoniste de longue date, le manager de Khabib Nurmagomedov Ali Abdelaziz. Il était donc «sceptique» lorsqu’il a été informé que le compte d’Usman avait été piraté.

“L’un est arrivé tôt, et il avait toutes les caractéristiques de cette petite fouine f * cking, Ali”, a déclaré McGregor lors de la conférence de presse de l’UFC 246, qui a suivi son spectaculaire KO de 40 secondes contre Donald Cerrone. «Ils lui donnent le contrôle des comptes; il avait un compte (de Frankie Edgar), il avait un compte (de Henry Cejudo). Cela dure depuis longtemps; il l’obtient et écrit quelque chose à travers leur truc. J’ai discuté avec certains de ces athlètes qui se sont joints à eux et les ont aidés, et je sais exactement ce qui s’est passé. “

Abdelaziz, qui avait déjà été appelé pour avoir réquisitionné les comptes de médias sociaux de ses clients, a tweeté samedi soir que le compte d’Usman avait été compromis. Il a ajouté que le personnel de l’UFC «travaillait à le récupérer». Il n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires dimanche matin.

Samedi soir, il n’était pas clair ce qui était arrivé au compte d’Usman. L’UFC avait-elle appelé Twitter pour régler les choses?

“C’est probablement ce que j’aurais dû faire”, a déclaré le président de l’UFC Dana White lors de la conférence de presse. «J’ai appelé Conor. (J’ai dit), “Il a été piraté, alors ne dites rien, ne faites rien.” “

Pour compliquer cette commande, Usman et Abdelaziz étaient assis au T-Mobile Arena, le site hôte de l’UFC 246. La paire était juste à côté de l’octogone, laissant amplement l’occasion d’une confrontation hors de la cage. Heureusement, des têtes plus fraîches ont prévalu.

“Il ne croit pas avoir été piraté, mais nous n’avons aucun problème”, a déclaré White.

Dans le cadre de la lutte contre les superproductions de McGregor avec Nurmagomedov, qui a eu lieu 15 mois plus tôt à la T-Mobile Arena et s’est terminée par une mêlée totale à l’extérieur de la cage, la star irlandaise a visé à plusieurs reprises Abdelaziz, l’accusant d’être un “terroriste”. mouchard »parmi d’autres insultes. Abdelaziz a riposté et a révélé dans la soumission de McGregor la perte du champion léger de l’UFC.

Le manager a sporadiquement tiré sur McGregor, en particulier en jetant de l’eau froide sur un match revanche que White croit maintenant être le combat à faire après la décimation de Cerrone par l’ancien champion.

Bénéficiant de sa première victoire à l’arrêt dans sa troisième catégorie de poids à l’UFC, McGregor a pris la polémique sur Internet dans la foulée. Plus important était son nouveau bail sur son avenir après un retour qui a fait taire tous les sceptiques et l’a mis en position de défier les étoiles en poids léger et poids welter.

“Je ne pense pas que ce soit Usman”, a déclaré McGregor. “Je m’en fiche, mec. En fait, je m’en fiche. Il avait juste toutes les caractéristiques de votre homme qui l’a fait plusieurs fois dans le passé. … Je m’occupe de cela depuis longtemps, donc je sais exactement ce qu’est la sauce, mais peu importe. “

Si Usman ou Abdelaziz était le coupable et que le but était de se battre, McGregor n’a dit aucun problème. Bien que White ait déjà actionné les freins pendant un séjour prolongé au poids welter, il a dit qu’il se “tairait” après avoir vu le travail de la star irlandaise.

“Je suis plus que prêt”, a déclaré McGregor. «J’aime cette division. Je ne pense pas qu’ils soient si gros. Ils sont un peu plus gros, non? D’ACCORD. Je pense que Donald est plus grand que Jorge; Je sais que Jorge a une victoire sur Donald. Je pense que Donald est aussi gros et Jorge est un ancien poids léger.

«Je ne sais donc pas ce que Dana disait. Je voudrais donc les voir sur la balance dès maintenant ce soir et voir où ils en sont. À la fin de la journée, nous devons peser 170. Je me sens bien à 170. Votre homme Usman, il est assez petit – 5-8. Je suis plus que prêt pour cette division. Je détiens quelques belles victoires. »