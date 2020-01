Conor McGregor sceptique quant au piratage de Twitter de Kamaru Usman

LAS VEGAS – Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’une série de tweets vulgaires, racistes et haineux du Twitter de Kamaru Usman lors de l’UFC 246 était le résultat du piratage de son compte.

Au milieu de l’événement de samedi soir, les médias sociaux d’Usman se sont illuminés d’une série de messages inquiétants. Ils étaient à l’origine destinés à Conor McGregor, mais ont lentement évolué vers quelque chose de bien pire, notamment des captures d’écran du compte bancaire des champions poids welter de l’UFC.

White a déclaré qu’il avait été alerté de la situation pendant qu’elle se déroulait, et sa première action a été de contacter McGregor et de s’assurer qu’il n’y avait pas de réaction de sa part.

“J’ai appelé Conor”, a déclaré White à des journalistes, dont MMA Junkie, après le combat à l’UFC 246. “J’ai dit:” Il a été piraté. Alors ne dis rien, ne fais rien. »Usman et Ali (Abdelaziz) sont assis juste en face de l’endroit où Conor sort et fait la chose. Donc la première chose que j’ai faite a été de le dire à Conor, et il n’y a pas cru. Il ne croit pas avoir été piraté. Mais nous n’avons eu aucun problème. »

Lorsque McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) a été interrogé sur la situation lors de sa session médiatique après son premier TKO de Donald Cerrone dans la tête d’affiche de l’UFC 246 au T-Mobile Arena, il a confirmé les commentaires de White au sujet de son scepticisme la situation des hackers. “The Notorious” a un dédain pour le manager d’Usman, Abdelaziz de Dominance MMA, et pense que c’est de là que les tweets pourraient provenir.

“Je suis assez sceptique à ce sujet”, a déclaré McGregor. “Je suis sceptique à ce sujet, car l’un est apparu tôt, et il avait toutes les caractéristiques de cette petite belette (explétive) Ali. Ils lui donnent le contrôle des comptes. Il avait un compte Frankie (Edgar), il avait un compte Henry (Cejudo). Cela dure depuis longtemps. Il l’obtient et écrit quelque chose à travers leur truc. J’ai également discuté avec certains de ces athlètes pour essayer de monter à bord et de les aider. Ensuite, la façon dont il a été écrit, je savais exactement d’où il venait, et maintenant tout d’un coup un peu plus lourd, c’est devenu un travail de piratage. Peu importe. Je ne sais pas ce qui se passe (explétif) ce soir. Ça a été une nuit bizarre. Les deux gars font des trucs fous. Je ne sais pas.”

Lorsqu’il a été poussé plus loin au sujet de la situation bizarre, McGregor a précisé qu’il ne pensait pas que c’était Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) spécifiquement. Il a dit qu’il ne connaissait pas les faits, mais a exprimé des doutes quant à la légitimité de son piratage.

“Je ne pense pas que ce soit Usman”, a déclaré McGregor. “Je m’en fiche, mec. Je m’en fiche. En fait, je m’en fiche. Il avait juste toutes les caractéristiques d’un homme qui a fait ça plusieurs fois. Je ne l’ai même pas vu à l’origine – j’en ai vu un à l’origine, et Dana me l’a envoyé et a dit: «Voici ce qui s’est passé.» Je n’ai pas vu ce qui s’est passé; Je viens de voir les autres. Le premier avait toutes les caractéristiques d’un homme se connectant et faisant son truc avec les clients qu’il représente. Cela se produit depuis des années. Je parle comme – je l’ai traité plusieurs fois. Peu importe.”

Usman, pour sa part, a nié toute implication lors d’une mêlée avec des journalistes dans les coulisses de l’UFC 246 (via Twitter):

“C’est triste de vivre dans un monde où les gens font des choses comme ça”, a déclaré Usman. “C’est ce que c’est. Ça fait partie de la vie maintenant. Évidemment, ce n’était pas moi. Celui qui tweete ces choses, je veux dire, allez. J’espère que vous avez obtenu vos 10 secondes de gloire. Ce n’est pas moi. Ce n’est évidemment pas mon personnage. Il disait des trucs bizarres. »

