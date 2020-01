Conor McGregor Scrum, vidéo complète de la journée des médias de l’UFC 246

L’ancien «champion champion» de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), Conor McGregor, était sur place jeudi dernier pour la journée des médias de l’UFC 246, tenue avant son événement principal de paiement à la vue (PPV) contre son compatriote mi-temps welterweight, Donald Cerrone, ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Parmi les sujets abordés figurait son affrontement “Cowboy”, bien sûr, mais “Notorious” a également tracé ses plans futurs, qui incluent une revanche contre Khabib Nurmagomedov à Moscou, ainsi que des batailles potentielles contre des goûts de Tony Ferguson et Kamaru Usman, entre autres.

