Conor McGregor se bat à l’UFC 246 «sacrément bien mérité»

LAS VEGAS – Donald Cerrone admet: Être réservé contre Conor McGregor, c’est comme gagner à la loterie.

Cela dit, Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC), la moitié de l’événement principal de l’UFC 246 de samedi soir, pense que vous auriez du mal à trouver un adversaire plus méritant pour un McGregor (21-4 MMA, 9 -2 UFC) méga-combat que lui.

“C’est comme tout le monde – jeter ça et aller à la pêche”, a déclaré MMA Junkie mardi. «Saint (explétif). Le marlin, non? C’est cool mec. Je suis content d’etre ici. Si vous regardez la liste et voyez qui mérite bien ce combat, c’est moi. (Explétif), je mets le temps, je fais l’effort. »

Cerrone n’a pas encore remporté l’or à l’UFC dans sa carrière, donc un combat contre McGregor pourrait très bien être le summum de sa carrière s’il gagnait. Bien qu’il n’y ait pas de titre en jeu, il y a de sérieuses implications héritées en jeu.

“Enfer ouais, nous parlons de combats hérités”, a déclaré Cerrone. “Pour ceux qui ne savaient pas que je me battais pour une raison quelconque – ils sont là-haut, vivent sur la lune et ils sont arrivés vendredi et se disent,” Saint (explétif), “Cowboy” se bat? Nous devons trouver où nous pouvons regarder ça. “C’est ce que je veux.

«Je veux que les gens disent:« Ce fils d’un (explétif) est l’Américain col bleu le plus travailleur que j’ai jamais vu combattre. Je veux le regarder parce qu’il se bat avec un but et une raison. “J’ai l’intention d’aller là-bas. Je me bats (explétif) pour tout le monde, mec. Voilà ce que j’aime faire. Il n’y a pas d’autre travail que je préfère faire. Je le fais, je le vis et je suis là. “

Même sans ceinture, le nom de Cerrone est partout dans le livre des records de l’UFC. Le sentiment de pouvoir ajouter à ses records samedi soir a amplifié les niveaux d’excitation déjà animés de Cerrone.

“Nous visons cinq ou six records”, a déclaré Cerrone. «(Explétif), oui. Un autre bonus, un autre KO, une autre soumission, un autre combat, une autre victoire. (Expletive) les accumuler nous venons pour eux. … C’est la partie la plus cool à ce sujet. Chaque fois que je monte sur le ring, je peux battre plus de records. À quel point cela est cool? Vous venez de vous battre, donc c’est encore plus cool.

“Quand j’aurai fini et que je m’éloigne et que je m’incline hors du sport, je veux les avoir si loin que ces petits enfants arrivent, les Barbiers Maycee du monde (je ne peux pas les rattraper). ‘Reste loin. Restez en arrière. “Je dois aller loin pour qu’ils ne puissent même pas se rattraper.”

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Découvrez la mêlée complète des médias d’avant-combat de l’UFC 246 avec Donald Cerrone dans la vidéo ci-dessus.

