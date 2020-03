Conor McGregor se souvient de la mort de sa tante du coronavirus

Cette fin de semaine, Conor McGregor Il a rapporté que le coronavirus avait eu un effet douloureux sur lui, car il avait revendiqué la vie de sa tante Anne Moore, avec laquelle il avait partagé un voyage il y a quelque temps. Cependant, quelques minutes plus tard, il a expliqué que cela n’avait pas été la cause de sa mort.

«Un jour, fier, j’ai amené ma famille avec moi à une étude. Assis sur la chaise sur le point de diffuser en direct tous les talk-shows américains du matin. Aux États-Unis, je reçois un appel téléphonique me disant que ma charmante tante Anne est décédée. Je ne pouvais plus continuer à vivre. Ma pauvre tante aimante et amicale. La soeur de ma mère. Ce putain de virus stupide. Qu’est-ce qui se passe? “, écrit-il dans un premier temps.

L’Irlandais, qui savait être la meilleure star de l’UFC, a rappelé qu’il y a longtemps, il l’avait invitée, ainsi que beaucoup de ses proches, à un voyage au Panama: «J’ai emmené ma famille sur l’île du taureau. Elle regardait la mer. Respirez profondément. Merci. “

Quelques minutes plus tard, dans un autre post sur Instagram, il a précisé: «Je suis reconnaissant pour les bons voeux et la sympathie pour la mort de ma tante. Je tiens à préciser qu’il a été confirmé qu’il n’était pas victime d’un coronavirus“

Conor McGregor avec sa tante

Cette triste nouvelle a servi de coup de pied à l’athlète de 31 ans pour réfléchir aux progrès du Covid-19 dans le monde et comment, selon lui, cela rendra l’être humain plus fort. En outre, il a expliqué que ces recommandations pour se laver les mains et ne pas saluer avec les paumes devraient être quelque chose de naturel, car cela empêcherait la propagation de tout type de maladie.

«Les bonnes habitudes que nous aurons maintenant acquises de cette attaque sauvage de Covid-19 nous rendront trop forts à l’avenir. Hygiène des mains. Nettoyage en profondeur constant des zones d’hygiène manipulées. Ce que nous devrions vraiment faire de toute façon. J’ai toujours suivi mon hygiène des mains. Mais pas assez“Il a reconnu.

Au-delà de tout, McGregor Il était positif pour ce qui nous attend dans sa carrière professionnelle et a déclaré: “Je me sens à l’épreuve des balles en ce moment.”

En Irlande, 129 personnes sont infectées par un coronavirus et au total trois personnes sont mortes. Cela a conduit à la suspension d’activités telles que le football et des événements sportifs et non sportifs massifs.