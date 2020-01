Conor McGregor s’intéresse à l’or poids mi-moyen, mais pas au style «sniff-the-jockstrap» de Kamaru Usman

Conor McGregor aimerait ajouter un troisième titre UFC à sa collection. Mais il n’est pas du tout enthousiasmé par une éventuelle confrontation avec le champion en titre des poids mi-moyens Kamaru Usman.

Alors qu’il se prépare à se battre à 170 livres pour la troisième fois à l’intérieur de l’Octogone, l’ancien champion des deux divisions a laissé entendre qu’il pourrait rester dans la catégorie de poids plus longtemps que son prochain combat contre Donald “Cowboy” Cerrone à l’UFC 246.

Usman et le champion «BMF» Jorge Masvidal étaient deux noms de la division poids welter qui ont été évoqués mercredi lors de la conférence de presse d’avant-combat. Il a mentionné les deux comme de futurs combats possibles, mais McGregor a reconnu que l’un d’entre eux serait certainement plus favorable que l’autre.

“C’est une question intéressante, qu’est-ce qui m’intéresserait davantage – je prendrais les deux”, a déclaré McGregor. «Je voudrais ce mauvais titre de motherf * cker, cette ceinture, alors je voudrais l’or. Pour moi, l’or a un peu plus d’importance pour lui, surtout depuis la fin du combat «BMF». Je pensais qu’on nous avait volé un concours classique là-bas. Je pensais que ça ne faisait que commencer les tours 4 et 5. Mais ce sont deux combats passionnants.

“Je dirais que le plus excitant des combats serait probablement moi-même contre Jorge, d’un point de vue stylistique. Usman a un style similaire à Khabib [Nurmagomedov], le style sniff-the-jockstrap. “

Malheureusement pour McGregor, il est tombé à Khabib par un étranglement nu au quatrième tour lors de leur rencontre en 2018. Usman a déjà envoyé un avertissement à McGregor s’il avait l’ambition de venir pour le titre des poids mi-moyens.

“Je veux dire, nous avons vu ce que Khabib [Nurmagomedov] “, a déclaré Usman à MMA Fighting au début du mois. «Il a dû s’absenter après le combat contre Khabib. Maintenant, imaginez-le me battre. Je ne pense pas que nous le reverrions jamais dans le sport. “

Que ce soit Usman ou Masvidal, McGregor semble définitivement intéressé à explorer plus de combats à 170 livres – en supposant qu’il puisse passer par Cerrone.

“Nous verrons ce qui se passera”, a déclaré McGregor. «Je m’amuse à 170 ans. Je souffre d’insuffisance pondérale en ce moment. Je me sens bien, je me sens énergique, léger, rapide, précis et précis. Je me sens bien ici. “