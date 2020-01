Conor McGregor s’intéresse plus à Kamaru Usman qu’à Jorge Masvidal au poids welter

Lorsque Conor McGregor fera son retour à l’UFC 246, il concourra au poids welter et c’est peut-être la division où il tentera de poursuivre son troisième championnat du monde.

Après avoir remporté l’or à la fois poids plume et poids léger, la superstar irlandaise a décidé de concourir à 170 livres pour son prochain combat contre Donald «Cowboy» Cerrone. Cette décision était principalement fondée sur le désir de McGregor de garder un emploi du temps chargé en 2020 et se battre avec des poids mi-moyens signifie qu’il n’aura pas à subir une réduction de poids plus difficile pour atteindre la limite de poids léger plusieurs fois cette année.

À long terme, l’ancien champion de l’UFC en deux divisions aimerait toujours venger sa défaite passée face à Khabib Nurmagomedov, mais il y a aussi de nombreux combats tentants pour lui au poids welter.

Un nom en particulier qui a été mentionné à maintes reprises est Jorge Masvidal, qui est allé 3-0 en 2019, couronné par sa victoire sur Nate Diaz qui a fait de lui le premier (et peut-être le seul) «badfest motherf * cker alive» complete avec une ceinture de championnat «BMF».

Autant que ce combat pourrait intéresser les fans, McGregor dit qu’il ne passe pas au poids welter uniquement dans le but de défier Masvidal, surtout s’il est possible d’ajouter un troisième titre mondial à son CV.

“Je ferais face à Jorge. Je ne vais pas à 170 seulement pour Jorge “, a déclaré McGregor au Mac Life avant son retour le 18 janvier.” Il n’a vraiment rien obtenu. Je n’étais pas vraiment content de la façon dont cette mauvaise histoire de connard s’est terminée. Je pense que c’est inachevé. À mon avis, ce combat n’est pas terminé. Je ne faisais que commencer un bon combat, je crois. On nous a volé les manches 4 et 5 dans ce combat.

«Mais j’aime cette ceinture poids welter. J’ai aimé ce combat de titre poids welter qui a eu lieu le week-end, j’ai aimé le look de cela. J’ai aimé le look de Kamaru Usman. J’ai aimé le look de Colby [Covington]. Je suis ouvert à tout cela à 170 ans. “

Maintenant, pour toute la fanfaronnade et la confiance que McGregor démontre au sujet de la possibilité de participer à la partie profonde de la division des poids mi-moyens, il serait presque certainement un outsider décidé contre le champion en titre Kamaru Usman.

Usman est resté invaincu à l’UFC avec 11 victoires consécutives, y compris une victoire déséquilibrée sur l’ancien champion Tyron Woodley ainsi que son TKO de cinquième ronde pour terminer Colby Covington à l’UFC 245.

Il a également envoyé un avertissement à McGregor samedi matin.

Mon homme @TheNotoriousMMA, s’il vous plaît, allez-y et prenez votre L de cow-boy. Ne rêvez même pas de ce bracelet WW car ce rêve peut se transformer rapidement en cauchemar.

– KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 4 janvier 2020

Cela ne semble pas intimider McGregor, qui semble confiant qu’il est prêt à affronter le meilleur que la division poids welter pourrait lui lancer.

“Beaucoup de gens oublient ma base de compétences”, a déclaré McGregor. «Je vais y aller et leur rappeler. Je ne sens pas que ces gens sont à mon niveau quand je suis engagé. Je n’ai pas été engagé depuis un moment. Jusqu’à il y a environ un an, j’ai vraiment commencé à m’engager. J’ai hâte de montrer mes compétences aux gens. »

McGregor n’exclut pas exactement une éventuelle confrontation avec Masvidal, mais ce combat n’est pas sa priorité absolue car il fera son retour en 2020.

“L’or et je dirais l’argent parce que cette mauvaise ceinture de mère * cker est une ceinture en argent, ce n’est pas la plus belle ceinture. Je ne me soucie pas vraiment de ça, je veux de l’or », a déclaré McGregor. “Je suis après l’or. 155 et 170. Ce sont les ceintures que je poursuis maintenant. ”