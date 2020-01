Conor McGregor souhaite former Tyson Fury en MMA

Conor McGregor dit qu’il n’a jamais réellement parlé à Tyson Fury.

Depuis des mois, le champion de boxe poids lourd Fury a manifesté son intérêt à passer au MMA. Dans une interview avec Sky Sports Boxing en octobre, Fury a déclaré qu’il avait parlé à McGregor et qu’il avait accepté de le former, ce qui était apparemment une nouvelle pour McGregor.

“Tyson n’arrête pas de me dire que lui et moi avons parlé, et j’ai dit que je le formerais”, a déclaré McGregor à BT Sport mardi. “Je n’ai jamais parlé à Tyson de ma vie, donc je ne sais pas pourquoi il dit ça.”

McGregor a laissé Fury courir avec, car cela fait une bonne histoire. Cependant, il pense que Fury est sérieux au sujet du MMA et serait prêt à le former.

«Tyson est un homme bon. J’aime Tyson », a déclaré McGregor. “Il est un grand boxeur, un boxeur phénoménal, probablement le meilleur boxeur naturel de la division poids lourds en ce moment. Alors qui sait. Je ne dirais pas qu’il dit simplement qu’il le ferait et ne le ferait pas comme beaucoup le font. Je dirais que Tyson le ferait probablement à temps, donc on ne sait jamais.

«Mais j’ai trouvé drôle qu’il dise que nous avons parlé et tout cela. C’est un fou Tyson. Je n’ai jamais parlé à l’homme de ma vie. »

Lorsque McGregor et Fury se rencontrent, ce ne sera pas de la même manière que Darren Till a formé Fury, où Till lui a tenu des coussinets lors d’une visite à son gymnase à Liverpool, en Angleterre.

McGregor évaluerait Fury d’une manière spécifique.

«Peut-être que nous pourrions organiser quelque chose. Je ne tiendrais pas de gants pour lui ou quoi que ce soit, mais s’il voulait être formé par moi ou même éduqué par moi, je devrais le voir dans certaines positions, dans certaines situations », a déclaré McGregpr. «J’ai besoin de lui pour épargner des poids lourds. Je dois le voir gérer les coups de pied dans les jambes. J’ai besoin de le voir en position basse, puis je l’évaluerais, puis je les enverrais, et ensuite je lui dirais quel travail il doit faire, et puis il part. Ce serait probablement quelque chose que je pourrais faire pour Tyson. »

On s’attend à ce que Fury soit à Las Vegas samedi pour l’UFC 246, qui est en vedette par un combat de poids welters entre McGregor et Donald Cerrone.

C’est l’occasion pour McGregor et Fury de se rencontrer pour la première fois.

.