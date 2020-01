Conor McGregor sur le carpert rouge des Grammys

Découvrez ces photos de l’ancien champion des deux divisions de l’UFC, Conor McGregor, sur le tapis rouge des 62e Grammy Awards annuels au Staples Center de Los Angeles. (Photos de USA TODAY Sports, Associated Press et .)

26 janv.2020; Los Angeles, Californie, États-Unis; Conor McGregor arrive sur le tapis rouge lors de la…

26 janv.2020; Los Angeles, Californie, États-Unis; Conor McGregor arrive sur le tapis rouge lors de la 62e remise des GRAMMY Awards le 26 janvier 2020 au STAPLES Center de Los Angeles, Californie. Crédit obligatoire: Dan MacMedan-USA AUJOURD’HUI ORG XMIT: USATSI-408311 (Via OlyDrop)

plus

26 janv.2020; Los Angeles, Californie, États-Unis; Conor McGregor arrive sur le tapis rouge lors de la…

26 janv.2020; Los Angeles, Californie, États-Unis; Conor McGregor arrive sur le tapis rouge lors de la 62e remise annuelle des GRAMMY Awards le 26 janvier 2020 au STAPLES Center de Los Angeles, Californie. Crédit obligatoire: Dan MacMedan-USA AUJOURD’HUI ORG XMIT: USATSI-408311 (Via OlyDrop)

plus

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 26 JANVIER: Conor McGregor assiste à la 62e remise annuelle des GRAMMY Awards à STAPLES…

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 26 JANVIER: Conor McGregor

assiste à la 62e remise annuelle des GRAMMY Awards au STAPLES Center le 26 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. (Photo de Rich Fury / . pour la Recording Academy) ORG XMIT: 775465505 ID DU FICHIER ORIG: 1202158591

plus

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 26 JANVIER: Conor McGregor arrive à la 62e remise annuelle des GRAMMY Awards à…

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 26 JANVIER: Conor McGregor arrive à la 62e remise annuelle des GRAMMY Awards au Staples Center le 26 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. (Photo de Steve Granitz / WireImage) ORG XMIT: 775465472 ID DU FICHIER ORIG: 1202207879

plus

epa08168690 Conor McGregor arrive pour la 62e cérémonie annuelle de remise des Grammy Awards au Staples Center de…

epa08168690 Conor McGregor arrive pour la 62e cérémonie annuelle de remise des Grammy Awards au Staples Center de Los Angeles, Californie, États-Unis, le 26 janvier 2020. EPA-EFE / ETIENNE LAURENT ORG XMIT: JGM101

plus

Conor McGregor arrive à la 62e cérémonie annuelle de remise des Grammy Awards au Staples Center le dimanche…

Conor McGregor arrive à la 62e cérémonie annuelle de remise des Grammy Awards au Staples Center le dimanche 26 janvier 2020 à Los Angeles. (Photo de Jordan Strauss / Invision / AP) ORG XMIT: CACV519

plus

Audie Attar, à gauche, et Conor McGregor arrivent aux 62e Grammy Awards annuels au Staples…

Audie Attar, à gauche, et Conor McGregor arrivent à la 62e cérémonie annuelle de remise des Grammy Awards au Staples Center le dimanche 26 janvier 2020 à Los Angeles. (Photo de Jordan Strauss / Invision / AP) ORG XMIT: CACV524

plus

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIE – 26 JANVIER: Le combattant MMA Conor McGregor assiste au Grammy Management Red Light…

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIE – 26 janvier: combattant MMA Conor McGregor assiste à la Red Light Management Grammy After Party présenté par Rolling Stone au BOA Steakhouse le 26 janvier 2020 à West Hollywood, Californie. (Photo de Roger Kisby / . pour la gestion des feux rouges) ORG XMIT: 775467350 ID DU FICHIER ORIG: 1202246741

plus

.