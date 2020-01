Conor McGregor sur le match revanche de Khabib “Il tremble”

Se préparant pour son retour dans l’Octogone à l’UFC 246 plus tard ce mois-ci, Conor McGregor a répondu à des questions sur tout ce qui concernait sa carrière jeudi.

S’adressant à The Mac Life après une séance d’entraînement à Dublin, en Irlande, McGregor a parlé de plusieurs sujets, y compris un combat potentiel avec Justin Gaethje, d’autres adversaires possibles, et qu’il est prêt à intervenir en remplacement du combat pour le titre léger à l’UFC 249 , si besoin est.

Un autre sujet abordé par McGregor était sa rivalité amère avec l’actuel champion des poids légers, Khabib Nurmagomedov. Interrogé sur son premier combat contre Nurmagomedov, McGregor a déclaré que son dernier camp était horrible, mais il est revenu là où il devait être.

“Il tremble … il peut courir, mais il ne peut pas se cacher.” @ TheNotoriousMMA veut une revanche avec Khabib, appelant son camp d’entraînement pour leur premier combat “horrible”.

«Ce dernier camp a été horrible, je n’ai personne à blâmer que moi-même, et je me suis blâmé et j’ai fait les corrections. Heureusement, j’ai une équipe solide derrière moi qui me pousse et me guide dans la bonne direction et je me guide moi-même est la chose principale. Je m’écoute et je fais mon travail que je dois faire, que je sais que je dois faire. Les combats me tiennent toujours à l’esprit maintenant et je sais que j’ai beaucoup d’affaires et ce genre de choses qui essaient, mais les combats sont mon pain et mon beurre et c’est ce sur quoi je me concentre. “

Image: Irish Times

Interrogé sur les raisons de vouloir une revanche avec Nurmagomedov, Conor McGregor a déclaré à The Mac Life qu’il s’amusait avec son ancien adversaire et que Khabib “tremblait” à l’idée d’un autre combat entre les deux.

“Je m’amuse avec tout ça maintenant, il tremble. Cet homme tremble, il n’en veut pas. Il n’en veut pas. Vous l’avez et il essaie de ne plus le perdre. Je sens juste s ** t, c’est tout. Il a peur et c’est tout. Tout le monde le veut, le patron le veut, Dana le veut, nous le voulons tous, alors il peut courir mais il ne peut pas se cacher, je l’attends avec impatience. »

Que pensez-vous des commentaires de McGregor sur une éventuelle revanche avec Nurmagomedov et pensez-vous que cela se produira?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPenn.com le 1/3/2019