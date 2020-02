Conor McGregor taquine le combat de Diego Sanchez et se fait appeler par Michel Pereira

Image: @thenotoriousmma sur Instagram

Conor McGregor a taquiné un combat potentiel avec Diego Sanchez et a rapidement été rappelé par le dernier adversaire de Sanchez, Michel Pereira.

Sanchez et Pereira se sont affrontés samedi soir dans le co-événement principal de l’UFC Rio Rancho. Après avoir remporté les tours un et deux, Pereira a été disqualifié au troisième après avoir fait exploser Sanchez avec un genou illégal.

Bien que ce ne soit pas la plus grande performance de Sanchez, cela a suffi pour attirer l’attention de McGregor.

S’exprimant sur Twitter lors de la diffusion de l’UFC Rio Rancho, la star irlandaise a taquiné un combat avec le vainqueur de la saison 1 d’Ultimate Fighter.

“Conor McGregor contre Diego Sanchez”, a écrit McGregor dans un Tweet qui a depuis été supprimé.

Ce commentaire de McGregor a rapidement obtenu une réponse de Pereira, qui a exprimé son intérêt pour un futur combat avec l’Irlandais.

Je vais encore me battre avec toi un jour, je grandis chaque jour pour me battre avec les meilleurs et tu fais partie de ma liste, attends que j’arrive et je dominerai ma catégorie! 🔪💀🔪🔪🔪💀🔪🔪🔪🔪

– Michel Pereira ufc (@UfcPereira) 16 février 2020

Alors que Michel Pereira est plein d’espoir pour un futur combat avec l’ancien champion des deux divisions McGregor, sa carrière à l’UFC a été un peu difficile. Après avoir éliminé Danny Roberts à ses débuts, il est maintenant sur une piste de deux combats, après avoir perdu contre Tristan Connelly par décision et Sanchez par DQ.

Pendant ce temps, Conor McGregor est récemment revenu dans la colonne des victoires avec une victoire éclatante sur Donald Cerrone. L’ancien champion a éliminé le vétéran en seulement 40 secondes.

À l’heure actuelle, ce n’est pas clair avec McGregor se battra ensuite, mais Sanchez semble être une option peu probable. Cela étant dit, Sanchez et lui ont un peu d’histoire. En 2014, l’Irlandais a taquiné un affrontement avec Sanchez qui n’a jamais abouti.

Je me bats @DiegoSanchezUFC au Mexique, le 15 novembre. Il a parlé d’un gros match. Maintenant, il paiera avec sa carrière. VIVA LA EIRE !!!

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 octobre 2014

“Je me bats @DiegoSanchezUFC au Mexique, le 15 novembre”, a écrit McGregor. «Il a parlé d’un grand match. Maintenant, il paiera avec sa carrière. VIVA LA EIRE !!! ”

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.