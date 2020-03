Conor McGregor taquine le retour de l’UFC et prévoit de boxer à nouveau

Ne vous attendez pas à ce que Conor McGregor soit hors d’action trop longtemps.

N’ayant disputé que deux fois au cours des 17 derniers mois, il semble que l’ancien double champion McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) cherche à se remettre en action plus tôt que tard.

Après sa défaite contre l’actuel champion des poids légers Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229, McGregor a été licencié pendant 15 mois avant de revenir avec 40 secondes de retard sur Donald Cerrone lors de l’UFC 246 de janvier, éblouissant les fans avec une autre finale incroyable.

Que ce soit l’accumulation d’un combat ou le combat lui-même, rien de tel qu’une semaine de combat McGregor. La superstar irlandaise a même réussi à s’essayer à la boxe dans un vaillant effort contre le grand invaincu de la boxe Floyd Mayweather en 2017.

Le nom de Justin Gaethje a été jeté comme un prochain adversaire potentiel pour McGregor, avec ses entraîneurs exprimant leur intérêt pour le match. McGregor ne s’est pas encore engagé dans son prochain mouvement mais dit que l’adversaire n’a pas d’importance. Son objectif est de mettre en scène un spectacle – que ce soit dans l’octogone ou sur un ring de boxe.

“Ce que les fans, et franchement les combattants, ne veulent pas, c’est un combat ennuyeux ou une plombée ennuyeuse jusqu’à un combat”, a déclaré McGregor à Bleacher Report. «J’apprécie chaque aspect, et les fans méritent de voir et d’entendre le vrai moi. Je suis très passionné et désireux de faire plaisir aux fans et de gagner pour eux et ma famille. Je suis prêt à combattre n’importe qui et je l’ai prouvé à maintes reprises. Je cherche un bon morceau, et si ça ne va pas être ça, ça ne m’intéresse pas.

«L’argent n’est pas pourquoi je fais ça. Je suis un homme très riche et mes enfants et ceux qui viendront après eux iront très bien. J’adore le jeu de combat. J’ai appris beaucoup de choses en boxe à Crumlin où j’ai grandi, et mon amour profond est la raison pour laquelle je fais ça aujourd’hui. Je serai bientôt dans l’octogone et je m’attends à nouveau à boxer. Vous devrez rester à l’écoute, mais croyez-moi – les fans apprécieront. Leur donner ce qu’ils veulent et les divertir est important pour moi. »

Beaucoup ont remis en question la passion de McGregor pour le sport en préparation de son combat avec Nurmagomedov, mais il assure que son état d’esprit a complètement changé depuis lors.

“Je dois admettre que lors du combat avant l’UFC 246, je ne me suis pas entraîné correctement et n’était pas en parfait état”, a déclaré McGregor. “Appelez ça comme vous voulez. J’ai faim aujourd’hui. Affamé comme un homme qui n’a pas mangé depuis des semaines. … Lorsque je mets mon esprit sur quelque chose, il n’y a rien que je ne puisse accomplir. C’est ce pouvoir de croyance qui fait les gagnants. »

«Je dirai simplement que je n’étais pas complètement préparé. Cela prouve que tout peut arriver dans le jeu de combat. Vous pouvez être sûr que je ne ferai pas les mêmes erreurs la prochaine fois. Je m’en suis bien sorti, et en un instant, les choses ont changé. C’est aussi simple que ça.”

En dehors de la cage, son whisky Proper No. Twelve a été dispersé dans tous les supermarchés, bars, panneaux d’affichage et toiles, et était également un sponsor du match revanche très attendu du championnat des poids lourds entre Tyson Fury et Deontay Wilder, prouvant le penchant de McGregor pour le succès à l’intérieur et à l’extérieur de l’octogone.

Bien sûr, tout n’a pas été le soleil et les arcs-en-ciel. Après tout, ça a été une année difficile pour McGregor, qui a dû faire face à de multiples accusations d’inconduite et à une poignée de problèmes juridiques, mais il insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention d’aller n’importe où de sitôt.

“Ce n’est pas facile d’être aux yeux du public, mais j’aime être avec les gens, car cela me donne beaucoup d’énergie”, a déclaré McGregor. «Je prévois rester longtemps dans l’octogone, le ring de boxe et bien au-delà de ma carrière de combattant.»

