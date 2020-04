Conor McGregor: Tony Ferguson a remporté le «match de poule» contre Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor a rompu son silence alors que Khabib Nurmagomedov était absent de l’événement principal de l’UFC 249 avec Tony Ferguson.

Mercredi, le champion des poids légers de l’UFC a officiellement confirmé qu’il ne participerait pas au 18 avril. Nurmagomedov a révélé lundi dans une vidéo Instagram qu’il était en Russie, où les frontières ont été fermées en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Malgré la déception des fans et de lui-même, le combat entre Nurmagomedov et Ferguson a subi son cinquième revers.

McGregor s’est rendu sur Twitter jeudi matin pour donner sa réaction à la façon dont Nurmagomedov a géré la situation.

Je suis en forme pour me battre dès maintenant!

Au début de tout cela, je me suis dit – je suis content de ne pas avoir de combat officiel réservé. Si je l’avais fait, j’aurais consommé toutes les données incorrectes pour m’aider à participer au combat, et j’aurais suivi, participé. Et a gagné.

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 avril 2020

Le fait de cette affaire est que Tony et Khabib étaient engagés dans une partie de poulet ici vers la cloche de combat. Avec Khabib qui se dégonfle en premier. Faire 3-2 dans les pullouts en faveur de Tony. Khab s’est précipité hors des États-Unis pour rentrer chez lui et au milieu de la crise. Risque très élevé.

Félicitations Tony.

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 avril 2020

“Le fait est que Tony et Khabib étaient engagés dans une partie de poulet ici en direction de la cloche de combat, Khabib se dégonflant en premier, s’établissant 3-2 en retraits en faveur de Tony”, a déclaré McGregor. «Khabib s’est précipité aux États-Unis pour rentrer chez lui et au milieu de la crise. Risque très élevé.

“Félicitations, Tony.”

Bien sûr, il n’y a aucun amour perdu entre McGregor et Nurmagomedov. Avant l’UFC 223, McGregor a créé une scène sauvage de la journée médiatique de l’événement et a attaqué un bus transportant le champion des poids légers de l’UFC. “The Notorious” lancerait un chariot à travers une fenêtre de bus, provoquant le retrait de deux combattants de la carte, ainsi que plusieurs autres secoués.

L’accumulation de la confrontation entre Nurmagomedov et McGregor lors de l’UFC 229 en octobre 2018 a parfois été inconfortable. En fin de compte, “The Eagle” a soumis McGregor au quatrième tour avant qu’une mêlée d’après-combat n’ait transpiré dans et hors de l’Octogone.

Ferguson semble être sur la même longueur d’onde que McGregor, remettant en question la décision de son rival de quitter les États-Unis pour retourner dans sa Russie natale. Dans une interview accordée à ESPN à la suite de la nouvelle de l’UFC 249, “El Cucuy” a demandé que Nurmagomedov soit déchu de son titre.

L’UFC tente de réserver un combat entre Ferguson et Justin Gaethje pour faire la une de l’événement du 18 avril, mais pour l’instant, il n’y a pas d’événement principal – ni de lieu défini – pour l’UFC 249.