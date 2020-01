Conor McGregor veut enchaîner Floyd Mayweather à nouveau: ‘Je sais que je bat Floyd si on se retourne’

Conor McGregor cherche à retrouver Floyd Mayweather.

Les deux se sont battus à l’été 2017 dans l’un des combats de sports de combat les plus en vogue de tous les temps. Il a jumelé la plus grande star du MMA contre la plus grande star de la boxe, sur le ring où, finalement, c’est Mayweather qui a fait le travail.

Pourtant, McGregor pense qu’il a réussi dans le combat et dit que Mayweather est même intéressé par le match revanche.

“Je voudrais rejouer Floyd. Je pense que nous devrions rattraper Floyd. Je veux dire, il flirte avec ça, et ils veulent tout cela », a déclaré Conor McGregor lors du MMA Show d’Ariel Helwani. «Et il peut aller chercher quelqu’un d’autre. Ce ne sera pas pareil. Ce n’est pas. J’ai fait des choses phénoménales dans ce combat. “

S’ils se battent à nouveau, Conor McGregor est confiant qu’il battra Floyd Mayweather.

«Je sais que je battrais Floyd, je battrais Floyd si nous faisions un match revanche, quand nous ferions un match revanche. Il ne va pas faire un combat d’arts martiaux mixtes comme il l’a dit. C’était censé être moi de la boxe, puis nous ferons un combat d’arts martiaux mixtes », a-t-il ajouté. «C’est ce qui a été dit. Et cela est sorti de sa bouche aussi, et ce n’était pas écrit, mais c’était un accord verbal. Et évidemment, ça n’arrivera pas. Je ne vais pas le pousser là-dessus non plus. Mais je voudrais le mettre en boîte. Je pense que ce serait une bonne revanche.

“On ne sait jamais [if it could happen this year]. “

La question de savoir si les deux vont se rattraper ou non sera à voir. Mais, Conor McGregor a parlé de boxe de plus en plus récemment alors qu’il a même évoqué un possible combat contre Manny Pacquiao.

Seriez-vous intéressé à voir une revanche entre Conor McGregor et Floyd Mayweather? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/01/2020.