Conor McGregor veut une revanche avec Floyd Mayweather et nie les réclamations pour agression sexuelle

Conor McGregor est à la recherche d’un match revanche avec Floyd Mayweather et a nié les allégations d’agression sexuelle contre lui dans une nouvelle interview avec Ariel Helwani. McGregor est apparu sur le MMA Show de Helwani pour discuter de son combat à venir ce week-end contre Donald Cerrone à l’UFC 246 et a abordé une gamme de sujets, y compris une revanche du match de boxe d’août 2017 avec Mayweather et les allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement une femme à son domicile pays en Irlande.

Les faits saillants sont ci-dessous par ESPN, avec la vidéo complète:

Sur vouloir un match revanche avec Floyd Mayweather: “Je voudrais rejouer Floyd. Je pense que nous devrions rattraper Floyd. Je veux dire, il flirte avec ça … il peut aller chercher quelqu’un d’autre, [but] ça ne sera pas pareil. “

En profitant de son premier combat avec Mayweather: «Ce fut une très bonne expérience et, vous savez, j’ai hâte de recommencer. Cela va se reproduire. “

Sur un possible combat avec Manny Pacquiao: «Une offre a été faite le [a Pacquiao bout]…pas encore.”

Ne pas être correctement préparé pour Khabib Nurmagomedov lors de leur premier combat: «Je buvais toute la semaine de combat de saignement la dernière fois… Je venais d’avoir ce venin en moi ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J’avais des gens enfermés dans un hôtel, de cette partie du monde [Dagestan.] Et je sonnais et organisais un combat. Alors ils viennent de l’hôtel pour aller à la salle de gym et se disputent à fond, pas de casque. Je gagnerais. Vous savez, nous aurions une guerre et je gagnerais et je mettrais le gars hors de combat. Et puis je partirais fêter ça, et puis je reviendrais dans trois jours. “

À propos de la réparation de son camp d’entraînement pour l’UFC 246: “J’ai fait des erreurs. Et, vous savez, j’ai été assez homme pour les admettre et les corriger. Et c’est ce que j’ai fait. Je veux dire, je ne suis peut-être pas parfait, non? Mais avec un bon sommeil et un ventre plein, je suis sacrément proche. “

Dans l’attente du combat contre l’UFC 246: «Très excité de voir comment cela se déroule. Ils pensent que je suis un toast, mais je suis toujours le pain. “

Conor McGregor sur s’il peut nier à 100% les allégations d’agression sexuelle contre lui: “Oui, putain d’enfer … allez, sérieusement Le temps, s’il vous plaît, c’est tout. Le temps révélera tout, le temps dira tout. Et c’est tout. “