Conor McGregor vise Khabib, affirme que le champion de l’UFC est “tremblant” face à une éventuelle revanche

Conor McGregor espère décrocher un match revanche avec son rival et champion invaincu des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov dans le courant de 2020. Beaucoup de choses doivent faire la queue pour “Notorious” afin d’y arriver, mais l’ancien champion des poids plumes et des poids légers de l’UFC reste concentré sur l’obtention d’un autre tiré à 155 livres d’or.

McGregor, qui a perdu contre Nurmagomedov par soumission à l’UFC 229, fera son retour tant attendu dans l’Octogone plus tard ce mois-ci à l’UFC 246 lorsqu’il défiera Donald Cerrone dans un combat de poids welter. Si McGregor est capable de vaincre «Cowboy» et d’obtenir sa première victoire à l’UFC depuis 2016, il aura plus de munitions pour faire pression pour un match revanche avec Khabib.

Selon McGregor, qui essaie de décrocher un match revanche avec “Eagle” depuis leur rencontre record à l’UFC 229, Nurmagomedov ne veut pas participer au redémarrage. En fait, McGregor pense que le champion invaincu de l’UFC a peur de penser à l’idée d’affronter la superstar irlandaise une fois de plus.

«Il tremble. Cet homme tremble », a déclaré McGregor en parlant à Mac Life. “Il n’en veut pas. Il n’en veut pas. Vous l’avez et il essaie de ne plus le perdre. Je sens juste une merde. C’est tout. Il a peur et c’est tout.

«Mais tout le monde le veut. Le patron le veut, Dana [White] le veut, nous le voulons tous. Il peut donc courir mais il ne peut pas se cacher. J’attends cela avec impatience.”

Alors que beaucoup de gens croient que Khabib a vaincu McGregor à l’UFC 229 et que «Notorious» doit gagner quelques combats (pas un seul) pour gagner un match revanche, McGregor voit les choses un peu différemment. Au lieu de cela, McGregor pense qu’il a remporté la réunion initiale en 2018 avant que Khabib ne retourne le script lors des tours ultérieurs.

“Dans mon esprit, le tour 1, j’ai gagné le tour 1. Je l’ai devancé 3 à 1”, a déclaré McGregor. «Il avait une position sur le tapis, mais je l’ai devancé de 3 à 1. Qu’a-t-il fait lors de ce premier tour? Au deuxième tour, regardez l’approche irréfléchie que j’ai eue, il courait juste à l’extérieur de la cage et il a attrapé ce coup de chance et il a eu un excellent deuxième tour. Qu’est-il arrivé après ça? Je gagne le troisième tour.

«Même les échanges d’ouverture au quatrième tour. Je gagnais le quatrième tour jusqu’à ce voyage. »

McGregor, qui concourra à 170 livres pour la troisième fois de sa carrière quand il affrontera “Cowboy” plus tard ce mois-ci, aurait bénéficié d’un camp de combat sain et fructueux menant à son retour. On ne peut pas en dire autant du camp d’entraînement “horrible” de McGregor pour son premier contact avec Khabib, qui est l’une des raisons pour lesquelles l’Irlandais veut faire reculer les choses.

“C’était après un camp horrible où j’étais tellement irrespectueux envers les gens qui croient en moi”, a déclaré McGregor. «Tellement irrespectueux envers mon équipe avec mon manque d’engagement et je suis toujours sorti et j’ai fait ça. Ensuite, j’ai également porté le dernier coup de la nuit sur son frère de sang et son cousin. »

Heureusement, McGrgeor a la possibilité de se frayer un chemin et de décrocher un nouveau match avec Khabib quelque part. Et qui sait, si quelque chose arrive à Khabib ou Tony Ferguson menant à leur combat pour le titre prévu à l’UFC 249 en avril, alors McGregor pourra peut-être se présenter comme remplaçant tardif et obtenir sa revanche encore plus tôt.

“Comme ils sont, c’est arrivé plusieurs fois. Prévu quatre fois de suite, c’est la cinquième », a déclaré McGregor en parlant des retombées potentielles de Nurmagomedov contre Ferguson.

“Pour moi, je suis dans mon ancien état d’esprit. Je veux juste de la cohérence. Je veux de la compétition. C’est ce que j’aime faire. Pour être dans cet état d’esprit sain et mon corps aussi. C’est ça. Quiconque, n’importe où. “

