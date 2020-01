Conor McGregor vs Cowboy Cerrone aperçu vidéo de combat complet pour l’événement principal de l’UFC 246

L’ancien champion de deux divisions de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, affrontera Donald Cerrone lors de l’événement principal UFC 246 à la carte (PPV), qui devrait se terminer plus tard ce soir (samedi 18 janvier 2020). à l’intérieur de T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada.

McGregor (21-4) n’a pas concouru depuis la fin de 2018, lorsqu’il a été étouffé par Khabib Nurmagomedov lors de l’UFC 229. Quant à Cerrone (36-13, 1 NC), il est embourbé dans une terrible séquence de deux défaites consécutives où il a perdu a été arrêté à deux reprises en raison d’un KO technique.

Découvrez leur aperçu de la vidéo de combat intégré ci-dessus.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de l’ensemble UFC 246 carte de combat ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 19 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter les dernières et meilleures nouvelles «McGregor vs. Cerrone», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici. Pour l’intégralité de la carte de combat UFC 246 et de la gamme PPV, cliquez ici.