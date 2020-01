Conor McGregor vs Cowboy Cerrone staredown vidéo de la conférence de presse de l’UFC 246

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) a tenu une conférence de presse spéciale avant le combat mercredi soir pour l’événement principal Conor McGregor contre Donald Cerrone (PPV), prévu pour l’UFC 246 ce samedi. nuit (18 janvier 2020) à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Regardez la rediffusion vidéo complète ici.

Comme pour toute conférence de presse, la promotion a demandé à chaque vedette de s’affronter à la fin des festivités. En supposant que toutes les choses restent les mêmes d’ici la nuit des combats, “Notorious” aura une deuxième confrontation (et probablement plus intense) avec “Cowboy” à la fin de la pesée de cérémonie UFC 246 (regardez-la ici).

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l'ensemble de la carte de combat UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent commencer à 18 h 30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l'heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

