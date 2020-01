Conor McGregor vs. Donald Cerrone: Analyse et prédiction

Conor McGregor, star totale de l’UFC, montera à nouveau dans l’octogone de la société ce 18 janvier et affrontera Donald Cerrone dans un combat convenu à 170 livres.

Après des mois de spéculations sur qui pourrait combattre McGregor, il a finalement été annoncé que ce serait Cowboy qui accueillerait l’Irlandais. La fanaticada a eu diverses réactions; autant de non-conformité, car ils croient que Cerrone est un combat facile pour McGregor, ainsi que surprise quand il est convenu en 77 kilos. Dans cet article, ainsi que dans les précédents que j’ai déjà fait (Usman vs Covington et Holloway vs Volkanovski), j’ai l’intention de décomposer les styles de combat de chacun, les composants supplémentaires, les scénarios possibles et enfin la prédiction du vainqueur de ce duel.

Conor McGregor

Il est difficile de commencer à parler des capacités de McGregor sans créer une piqûre chez les gens, et c’est principalement en raison de ses actions en dehors de l’octogone. De même, je peux créer la même réaction chez ceux qui croient que McGregor n’est qu’une main gauche et un réservoir d’essence limité; mais je pense que d’une position plus neutre et analytique, beaucoup plus peut être dit sur les capacités de Conor McGregor.

Lorsque Conor a commencé sa carrière, il ne reposait effectivement que dans le pouvoir KO de sa main gauche. Après avoir perdu deux fois par soumission et ajouté plus d’expérience, McGregor a commencé à montrer un plus grand répertoire technique sur le pied, avec une forte influence de la boxe et du karaté. Il a également montré une plus grande résistance à la démolition, démontrant tout ce qui a été accompli et appris, dans une performance épique contre Ivan Buchinger dans Cage Warriors; où cette victoire signifiait être un double champion dans l’entreprise, être le meilleur combattant européen à l’époque et obtenir des billets pour l’UFC.

Lorsque Conor est arrivé à l’UFC et a fait ses débuts contre Marcus Brimage, il a combattu d’une manière qu’il ne répéterait pas contre Holloway, et il n’a pas utilisé la même formule de lutte contre les Hawaïens lorsqu’il a concouru contre Brandao; Ces combats ont été brillants. Ce serait ce dernier combat évoqué qui, à mon avis, marquerait un tournant où Conor commencerait à décliner dans l’exposition de ses moyens techniques. Devant Brandao, Porier, Siver et Mendes établiraient un jeu fait pour ouvrir des espaces pour la main gauche; ce jeu de distraction et de dégâts serait basé principalement sur les coups de pied, dont le plus récurrent était le frontal au corps, le coup de pied haut de la gauche, le coup de pied droit avec un tour vers le corps et le pivot en forme d’éventail à la tête. De cette séquence de combats, je ne compte pas la lutte contre Aldo, pour sa courte durée (13 secondes), et je pense que là où les Irlandais avaient l’air pire, c’était contre Mendes; où il n’avait pas de rythme, pas de stabilité, pas beaucoup de réaction, et cela révélerait un aspect qui allait plus tard devenir un gros problème: le cardio.

12 nov. 2016; New York, NY, États-Unis; Conor McGregor (gants bleus) combat Eddie Alvarez (gants rouges) dans leur combat de titre léger lors de l’UFC 205 au Madison Square Garden. Crédit obligatoire: Adam Hunger-USA TODAY Sports

Cette obsession du pouvoir de sa main gauche augmenterait de la lutte contre José Aldo et trouverait une fixation particulière dans les combats avec Nate Diaz; le second étant le même, mais avec un dosage plus élevé et avec un accent particulier sur les low kicks. Lorsqu’il a combattu avec Eddie Alvarez, il n’y avait plus d’angles debout, plus de coups de pied, plus de variété de poings. Il y avait simplement un bon pitch, un bon timing et une main gauche “bien-aimée” qui a frappé à juste titre un rival qui a tout fait pour être vaincu. Cette chronique d’une mort annoncée au niveau technique, était complètement couverte de lumières, d’argent et de succès; mais cela deviendrait réalité lorsque Khabib Nurmagomedov exposerait non seulement les plus évidents (combat et cardio), mais aussi la capacité de Conor à être frappé lorsqu’il est fatigué, l’amour inconditionnel de sa main gauche, la perte d’efficacité lorsque l’adversaire bouge et appuyez plus que lui.

Que tout ce qui a été dit ci-dessus ne cache pas le fait que Conor McGregor est un combattant talentueux avec un excellent arsenal technique, ce qu’il a démontré à plusieurs reprises. Je pense que l’ego et les lumières ont fini par séparer les Irlandais de la possibilité de s’améliorer beaucoup plus et d’avoir consolidé leur héritage.

Donald Cerrone

Cowboy entrera dans l’histoire pour être l’un des combattants les plus divertissants à regarder. Ses 49 combats démontrent un long voyage qui l’a conduit à être le combattant avec le plus de bonus, de fins et de victoires dans l’octogone de l’UFC. Cette expérience a fait de lui des critiques, qui détestent la carrière de Cerrone pour ne pas avoir mesuré les risques de se battre à la dernière minute. Cela l’a conduit à avoir un record de nombreuses défaites dans sa carrière, mais pour la défense de l’Américain, ils ont été contre d’anciens champions et prétendants coriaces pour les titres légers et poids welter.

Cerrone est un “bagarreur” qui aime que ses combats se passent entre les mains et les échanges, mais à ne pas confondre, il y a beaucoup de technique en tout. Fermé dans un foot fighter qui utilise principalement le Muay Thai comme arme. Cowboy a de très bonnes combinaisons de poings et de jambes; C’est pourquoi son style est efficace à travers des séquences et non dans des traits isolés ou préférés. En tant que bon praticien du muay thai, il utilise de nombreux coudes et situations de corps à corps pour faire beaucoup de dégâts et aussi comme ouvertures pour l’entrée à la démolition. Je pense que l’élément le plus dangereux de Cerrone est ses coups de pied, particulièrement élevés. Il y a plusieurs combats que le cow-boy a terminé avec des coups de pied hauts déguisés en combinaisons ou avec des jabs. Cerrone utilise le mouvement du coup de pied avant (Muay Thai classic) pour donner un coup de pied immédiatement contre les contre et en a démoli plusieurs avec des lowkicks puissants.

Un autre point très sous-estimé est sa lutte. Ce combattant a un très bon timing d’entrée dans la démolition et je l’utilise dans les batailles contre Rick Story. Et si l’action touche le sol, un nouveau problème émerge pour les rivaux, puisque Cowboy est un soumis né; C’est pourquoi ils ont 17 mémoires dans leur registre.

Le point suivant est où se situe un dilemme avec le style de Cerrone. Cela commence toujours très lentement et c’est là que la plupart du temps, il est connecté et finit par perdre, mais c’est là qu’à d’autres occasions (mais des minorités), il est sorti pour riposter et a fini par démolir des adversaires, tels comme Eddie Alvarez et Alexander Hernández.

Combat

Lorsque le combat commencera, nous verrons comment les deux premiers rounds seront conditionnés par le cardio de Conor et son efficacité. Cela ajoute au fait que Cerrone commencera très probablement lentement, ira au “choc” contre McGregor (d’ailleurs, il l’a dit) et que s’il est capable de résister à l’assaut de sa main gauche. D’un autre côté, comme le combat fait 77 kilos, il semblerait immature que Conor sorte pour tuer de la même manière qu’il est parti lors du premier combat contre Nate. D’autre part, et en raison de la forme et de la vision de Cerrone dans la plupart de ses combats, il serait rare qu’il change sa façon de se battre et s’applique à une stratégie spécifique pour gagner étroitement. C’est pourquoi ce combat est uniquement conditionné par la capacité de Cowboy à résister à l’irlandais gaucher. Si Conor n’est pas en mesure de terminer avec Cerrone dans les deux premiers tours, le solde sera beaucoup plus chargé pour Cerrone, non seulement parce que Cerrone est plus grand que Conor (ce qui n’est pas le cas), mais parce que Cowboy est un Menace à la fois debout, au combat et au sol.

Si nous parlons de détails techniques, Cerrone doit profiter de la longueur et de la force de ses coups de pied, soit en démolissant Conor avec des lowkicks, soit en profitant du fait que Conor quitte la ligne de tir les mains baissées et le menton exposé, pour déguiser l’un de ces highkicks efficaces. Donald ne doit pas être en ligne droite avec des coups prévisibles dans la zone d’incendie de Conor. Il s’attend à ce qu’il hoche la tête et sorte légèrement, pour connecter sa main gauche en forme de dard. Enfin, l’Américain doit bouger beaucoup et ne pas être une cible facile pour la précision irlandaise

Conor doit partir avec calcul et ne pas succomber à l’envie de terminer le combat rapidement. Conor n’est pas en mesure de terminer un combat de welter aussi facilement qu’il l’a fait dans une plume. C’est le problème de Conor pour ce combat et différent de celui de Nate. Le plus jeune des Diaz est exposé à être battu; Cela garantira un KO ou ajoutera des points, Cerrone n’est pas exposé à la même chose et est beaucoup plus intelligent dans les situations dangereuses. D’un autre côté, si vous changez votre façon de combattre (celle basée sur un seul coup efficace) en plusieurs combinaisons de coups, les possibilités s’ouvrent, mais vous courez le grand risque que le gaz s’épuise plus rapidement.

Prédiction

Face à un tel scénario, où j’ai dit que Conor McGregor était en déclin en tant que combattant et que Donald Cerrone peut toujours remporter la victoire avec ce chapeau, il ne me reste plus qu’à miser sur ce dernier. Conor a combattu de manière très limitée les deux fois où il l’a fait en 77 kilos contre Nate Diaz et ce n’était pas un rival dangereux comme l’est Donald Cerrone. Un autre point, qui relève davantage de la subjectivité, est que Conor ne devrait plus être le même athlète appliqué qu’il était et a succombé à toutes les distractions qui découlent de tant d’argent et de pouvoir. Je prédis que le combat sera un combat qui dépassera les trois rounds, car je ne pense pas que Cowboy succombe au pouvoir de McGregor. McGregor peut tomber amoureux d’un KO similaire à celui lorsqu’il a combattu Mayweather (fatigue et ne pas pouvoir se défendre) ou d’une soumission similaire à celle qu’il avait avec Nate Diaz.

Le “Mais” …

Je pense que le seul “mais” à ne pas prendre la victoire de Cerrone est son esprit ou ses préparatifs, et c’est une pure supposition, je vais expliquer:

Quand il a parlé d’esprit, je veux dire les fois où Cerrone a été brisé par les opportunités importantes qui lui ont été présentées. Je me souviens principalement de son combat contre Nate (qui a réussi à entrer dans sa tête) et Dos Anjos 2 (quand il l’a terminé en très peu de temps, quand Cerrone était imparable). Quand je parle de préparation au combat, je veux dire que Cowboy doit être un combattant qui s’entraîne dur toute l’année (et c’est peut-être pourquoi il sent qu’il peut se battre quand il le veut), donc il ne se conforme pas à la planification de récupérer et de compenser tout ce qui a fonctionné C’est quelque chose dont on parle beaucoup en termes sportifs et si cela n’est pas fait correctement, un combattant peut ne pas fonctionner à 100%.