Conor McGregor vs Donald Cerrone vidéo de mise en jeu

LAS VEGAS – Conor McGregor et Donald Cerrone se sont rencontrés une dernière fois vendredi avant de se voir dans la cage.

McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) et Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC), qui ont réussi à atteindre la limite des poids mi-moyens plus tôt pour leur affrontement en tête d’affiche UFC 246, sont apparus devant les fans plus tard dans la journée pour les pesées de cérémonie.

Avec une foule turbulente de fans à portée de main, le duo a eu l’occasion de s’affronter une fois de plus. Et même si l’intensité n’a pas manqué alors que les deux se regardaient dans les yeux, elle est restée tout aussi chaleureuse que les deux concurrents, qui se respectent clairement, ont été tout au long de la semaine de combat.

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir McGregor et Cerrone s’affronter.

