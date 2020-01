Conséquences de l’UFC 246: Conor McGregor est de retour, mais pour combien de temps?

Samedi soir, Conor McGregor a fait son retour triomphal dans l’octogone, éliminant Donald Cerrone en seulement 40 secondes. Cette victoire était la première de McGregor à l’intérieur de la cage en plus de trois ans et avec lui, “Notorious” est à nouveau une préoccupation majeure au sein de l’UFC. Mais pour combien de temps?

McGregor a capturé l’imagination de millions de fans en rêvant grand et en grandissant. À une époque où les combattants ont modelé leur marque personnelle d’après Georges «Je respecte tous mes adversaires» St-Pierre, McGregor a apporté une balle de démolition à cette déférence, appelant ses tirs et poussant pour réaliser ce qui n’avait jamais été fait auparavant.

Samedi, McGregor a fait ce que des dizaines d’hommes avaient fait auparavant. Mais il l’a fait avec aplomb, arrêtant Cerrone en 60 secondes. Il a également affronté un homme qui a combattu plus d’adversaires que tout autre dans l’histoire de l’UFC, avec rien de bien en jeu. Il est difficile d’imaginer que son prochain combat sera aussi docile.

L’événement principal de l’UFC 246 était tout droit sorti du livre de boxe – une grande star comparée à un vétéran de grand nom en déclin avec une confrontation stylistique amicale, mise en place pour obtenir la star une victoire impressionnante. À bien des égards, même l’accumulation se sentait comme ça. McGregor n’avait pas son charisme maniaque habituel, et Cerrone semblait juste heureux d’être là. Une partie de cela pourrait être attribuée à la série désastreuse de relations publiques de McGregor en 2019 et à la nécessité de réhabiliter son image. Mais avec le recul, vous pouvez également voir un homme qui ne se faisait pas d’illusions sur le combat auquel il devait participer. C’était plus une nécessité de relations publiques qu’une compétition, et avec cela maintenant à l’écart, McGregor peut revenir à son propre mythe -fabrication.

Malheureusement, il n’y a pas autant d’options disponibles. Certes, il n’y a pas de pénurie d’adversaires prêts pour une Red Panty Night, mais il y a un manque décidé d’adversaires qui ont du sens pour le McGregor, le chasseur de gros gibier. Dana White est catégorique: un match revanche avec Khabib Nurmagomedov devrait être le prochain, mais cela repose sur le fait que Khabib bat Tony Ferguson, et cela pourrait ne pas arriver avant l’automne. Jorge Masvidal, qui était assis au bord de la cage à l’UFC 246 avec son titre de «BMF», est un événement marquant. Mais on a aussi l’impression d’essayer de capturer la magie des combats de Nate Diaz avec un titre ersatz au lieu de la rivalité organique qui a surgi entre Diaz et McGregor. Un titre de champion poids welter contre Kamaru Usman ne servirait qu’à voir McGregor à nouveau matraqué par un grappler supérieur. Et puis il y a Justin Gaethje, le «bon» adversaire au sens méritocratique, mais le mauvais adversaire à presque tous les autres égards.

Il y a cependant un adversaire qui a du sens, et c’est celui que le monde MMA méprise: Floyd Mayweather Jr.

Alors que Dana White essaie désespérément de mettre en place une revanche pour un combat qui ne laisse personne confus au sujet du meilleur combattant, il devrait plutôt insister pour une revanche qui vendrait plus de PPV et était, au moins en surface, un concours plus compétitif. Ne vous méprenez pas, Floyd a battu Conor sommairement dans son match de boxe – cela n’a jamais été mis en doute – mais d’un point de vue optique, McGregor est apparu beaucoup plus impressionnant dans ce combat qu’il ne l’a fait contre Khabib. De plus, Floyd a deux ans de plus maintenant, deux ans de moins et potentiellement plus vulnérable qu’il ne l’était lors de leur premier combat, tandis que Conor sort de l’un de ses KO les plus rapides. L’histoire s’écrit d’elle-même, c’est probablement pourquoi Mayweather a immédiatement rejeté l’idée après la victoire de Conor.

Et pour l’UFC, un match revanche de boxe avec Mayweather ne fait rien pour compromettre le chemin de McGregor vers le titre léger. Tout combat MMA qui a du sens pour McGregor en ce moment présente également un risque sérieux de perte – et d’effondrement des grands designs de Dana White. Mais si McGregor boxe à nouveau Mayweather, c’est un sport différent, avec des règles différentes. Mayweather est plus âgée et pourrait bien perdre un pas, et Conor pourrait gagner plusieurs tours. Il va encore perdre, mais peut-être qu’il a pris une décision cette fois-ci, puis l’UFC pourra le replacer contre Khabib.

Et si Conor fait en quelque sorte l’impensable et bat Floyd? Puis il est plus grand que jamais. L’UFC peut le vendre comme bon lui semble. Ils peuvent exécuter le match revanche Khabib, et si McGregor perd à nouveau, ils peuvent le faire pivoter de nouveau dans d’énormes combats de boxe. Chaque boxeur de haut niveau voudra un morceau du gars qui a remis à Floyd son seul 0, et Dana aura enfin un réel effet de levier pour faire décoller la boxe Zuffa. C’est une victoire pour toutes les personnes impliquées.

Pour Conor McGregor, un match revanche avec Floyd Mayweather présente à la fois le plus gros salaire et le plus haut avantage. C’est le genre exact de combat que McGregor avait l’habitude de mener sans relâche quand il se dirigeait vers le sommet du sport, et maintenant qu’il a les pieds sous lui, c’est le type de combat qu’il devrait recommencer. Alors ne vous habituez pas trop à récupérer McGregor. Il peut être parti aussi vite qu’il a sorti Cerrone.

«Les dossiers que possède l’homme lui donnent une sorte de ceinture. Sérieusement. Vous donnez des ceintures – ceci, cela et l’autre, ils les créent même aujourd’hui – quel héritage phénoménal Donald a et c’est un honneur de partager l’octogone avec cet homme. Sérieusement, je veux dire cela. J’ai partagé l’octogone avec de grands combattants de l’UFC et Donald est là-haut avec les meilleurs d’entre eux. . . Je ne peux qu’espérer et rêver d’atteindre les records qu’il a. »- Conor McGregor sur Donald Cerrone.

“Bien sûr [I would fight him], voyons ce qui se passe. Je voudrais ramasser – ce n’est pas une grande ceinture n’est-ce pas? Mais je vais quand même le prendre. Ajoutez-le à la liste. Mais ce n’était pas une bonne nuit pour Jorge si vous me demandez. Je lui souhaite le meilleur. Dieu aime un juge. »- Conor McGregor discutant potentiellement face à Jorge Masvidal.

“Feak as f * ck.” – Nate Diaz après l’événement principal de l’UFC 246.

“Après ce soir et avec la façon dont Khabib a remporté le combat la première fois et à quel point Khabib est devenu célèbre depuis ce premier combat, nous regardons Hagler-Hearns. Ali-Foreman. Ali-Frazier. Il s’agit d’un combat massif avec un attrait mondial. C’est le combat que vous faites. C’est le combat qui a du sens. C’est la lutte pour le titre de 155 livres. »- Dana White sur ce qui est à venir pour Conor.

Stocker

Conor McGregor: Le résultat était peut-être attendu, mais dans ce jeu, vous obtenez des points pour faire ce que vous êtes censé faire. McGregor a obtenu sa première victoire à l’UFC en trois ans, et avec lui, s’est réaffirmé comme le meilleur joueur de la promotion.

Aleksei Oleinik: À 42 ans, “The Boa Constrictor” est toujours là, tapotant des poids lourds UFC légitimes, et cette fois il l’a fait avec un brassard au lieu de sa série habituelle d’étranglement. Vous ne voyez pas beaucoup de brassards lourds dans l’UFC.

Carlos Diego Ferreira: Depuis sa défaite par KO contre Dustin Poirier en 2015, Ferreira a réalisé un parcours impressionnant face à une concurrence de plus en plus difficile. Mais samedi était sa fête de sortie. Anthony Pettis est de loin la plus grande victoire de la carrière de Ferreira et le prépare pour un affrontement léger majeur plus tard en 2020.

Roxanne Modafferi: Modafferi était le plus gros outsider sur la carte hier soir, et à la place, “The Happy Warrior” a bouleversé les bookmakers, dominant le partisan le plus en vogue Maycee Barber pour donner à la perspective sa première défaite pro. Depuis qu’il a échoué dans le combat inaugural pour le titre des poids mouches UFC, Modafferi est allé 3-2, mais les deux défaites sont venues contre les femmes qui ont manqué de poids. Compte tenu de la nature impressionnante de cette victoire, elle pourrait bientôt avoir une autre fissure à l’or à l’UFC.

Stock bas

Donald Cerrone: C’est dommage de le dire, mais sur la plus grande scène de sa carrière, “Cowboy” a réalisé sa pire performance de tous les temps. Cerrone est un démarreur notoirement lent, et samedi, il n’est même jamais sorti du parc. C’est maintenant trois défaites consécutives de TKO, ce qui marque probablement la fin de toute aspiration au titre pour Cerrone.

Holly Holm: Il est difficile d’obtenir une victoire dans un co-événement principal et d’en sortir pire, mais l’ancien champion des poids coq a fait exactement cela samedi. Holm a rebondi après sa démolition aux mains d’Amanda Nunes pour décrocher une victoire dans une performance vraiment épouvantable contre Raquel Pennington. Cela fait presque trois ans que Holm a impressionné dans la cage, et à 38 ans, les questions tournent maintenant autour de ce qu’elle a laissé dans le réservoir.

Anthony Pettis: La carrière de Pettis est en chute libre depuis qu’il a perdu son titre de poids léger en 2015. “Showtime” est 4-7 depuis lors, et bien que sa victoire au KO sur Stephen Thompson l’année dernière ait été incroyable, c’est venu dans un combat dans lequel il luttait puissamment. La défaite contre Ferreira samedi fait trois défaites dans les quatre derniers matchs de Pettis, et il y a de sérieuses questions sur sa destination.

En sortant de l’UFC 246, la grande question de l’arbitrage sera centrée sur le terrible événement co-principal. Dana White a déjà fustigé Jason Herzog pour avoir permis à Holm d’effectuer un plan de match «mur et décrochage» pendant une grande partie du combat et pour une bonne raison. En 15 minutes, Holm et Pennington ont décroché 68 frappes significatives combinées et seulement 11 grèves significatives au premier tour. Le travail principal d’un arbitre à l’intérieur de la cage est la sécurité des combattants, mais ils peuvent également servir de catalyseur pour faire avancer l’action. Herzog n’a certainement pas fait cela.

Conor McGregor contre Floyd Mayweather Jr. II: Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.

Donald Cerrone contre Anthony Pettis II: Nous savons tous que Cerrone finira par se battre à nouveau dans un mois ou deux en remplacement de dernière minute. Mais sinon, cette revanche a du sens, étant donné les mauvais runs des deux hommes ces derniers temps. Ils peuvent même le faire au poids welter et économiser le poids.

Holly Holm contre Germaine de Randamie II: Si Holm veut revenir à un tir au titre, elle aura besoin d’au moins deux autres meilleures victoires dans la division. Son premier combat avec la RDA a eu lieu pour le premier titre poids plume. Autant le faire fonctionner à la bonne catégorie de poids cette fois.

Aleksei Oleinik contre. Fabricio Werdum: Werdum le voulait, donnons-le-lui.

Roxanne Modaferri contre Jessica Eye: Modaferri mérite une chance de gagner un autre coup de titre. Avec Katlyn Chookagian prête pour un coup de titre, c’est le chemin le plus court pour cela.