Conséquences de l’UFC 248: Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk 2 est le combat qui doit avoir lieu

Samedi soir, dans le co-événement principal de l’UFC 248, Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk ont ​​volé la vedette, mettant en scène un classique de 25 minutes pour le titre de poids de paille. Au cours d’une nuit qui a vu le champion des poids moyens Israël Adesanya conserver sa ceinture de façon tiède, avec beaucoup plus de courage que de se battre, Zhang n’a pas eu une route aussi facile, étant contraint à une bataille exténuante avec l’ancien champion qui a laissé les deux femmes ensanglantées, battues et battu. À la fin, Zhang a quitté la cage avec son titre, et Jedrzejczyk est partie avec un hématome qui a laissé sa tête ressemblant à E.T. piqué par une ruche d’abeilles. Pourtant, les deux femmes sont parties avec autre chose aussi: une future place au Temple de la renommée de l’UFC.

À partir de 2013, l’UFC a pris la décision d’élargir son Temple de la renommée en dehors des combattants et des contributeurs, en introduisant une section «Combats» dans l’établissement honorifique. Ils ont commencé avec le seul combat qu’ils pouvaient: Forrest Griffin contre Stephan Bonnar à The Ultimate Fighter Finale 1, le combat qui a lancé un millier de navires. Depuis lors, quatre combats supplémentaires ont été ajoutés au Hall of Fame, dont un sixième a été annoncé par l’UFC juste avant que Jedrzejczyk et Zhang ne se dirigent vers la cage: Jon Jones contre Alexander Gustafsson.

C’était un peu troublé pour l’UFC, car seulement une demi-heure après cette annonce, Zhang et Jedrzejczyk ont ​​présenté une émission qui rejoindra certainement ces rangs sacrés plus tôt que tard.

En fin de compte, les statistiques, qui peuvent souvent présenter une histoire biaisée du combat, révèlent à quel point ce concours était remarquable. Dans trois des cinq manches, Zhang et Jedrzejczyk ont ​​décroché un nombre identique de frappes. De plus, au cours de cinq rounds, ils ont touché un nombre identique de coups de pied dans les jambes (58) et de coups de tête (96), la seule différence étant l’engagement de Jedrzejczyk à attaquer le corps. En fin de compte, Zhang a levé la main, mais dire qu’elle a gagné rate complètement le point. L’une ou l’autre femme aurait pu quitter la cage avec la ceinture, et cela n’aurait pas été un vol, car les deux femmes ont fait plus qu’assez pour s’établir comme championnes. Ce qui nous amène à la prochaine étape évidente: une revanche.

Bien qu’aucune femme n’ait subi de blessures graves au cours du combat, il est raisonnable de s’attendre à ce que les deux souhaitent une mise à pied décente après s’être écorché l’âme l’une contre l’autre pendant 25 minutes. Mais quand ils sont prêts à revenir, le seul combat qui a du sens pour l’un ou l’autre est de le renvoyer. À la base, le MMA consiste à livrer des batailles divertissantes qui déterminent qui est le meilleur combattant du monde, et après samedi, il est difficile de prétendre qu’un match revanche ne servirait pas exactement cette charge.

Mais même s’ils ne se battent plus, ce qu’ils ont fait ensemble samedi soir ne pourra jamais leur être enlevé, ni à nous. À l’UFC 248, Zhang et Jedrzejczyk ne se sont pas contentés de mener l’un des plus grands combats féminins de l’histoire. Ils ont mené l’un des plus grands combats de tous les temps, le point final. Zhang-Jedrzejczyk rivalise avec Griffin-Bonnar, Rua-Henderson, Robbie Lawler-Carlos Condit, Robbie Lawler-Rory MacDonald, (vraiment, toute l’œuvre de Robbie Lawler) et Jones-Gustafsson. C’est le genre de combat rare qui, dans un monde plus juste, aurait été intronisé au Temple de la renommée juste après le dernier cor.

Espérons que nous pourrons le revoir bientôt.

“Nous n’aurions probablement pas dû faire ce combat et nous aurions dû attendre Costa.” – Dana White sur Israël Adesanya contre Yoel Romero.

«Je suis venu me battre. Il est venu au merengue. » – Adesanya, qui a décroché 8 frappes de plus que son adversaire.

«Le fait est qu’Adesanya ne peut pas rester avec lui. Adesanya ne peut pas s’accrocher à des gars puissants comme Romero, comme Jon Jones ou moi. C’est pourquoi il a peur. C’est pourquoi il évite certains combats, comme contre moi, comme contre Jon Jones. Il évite ce genre de combats. » – Paulo Costa sur la performance d’Adesanya.

«C’est définitivement un combat au Temple de la renommée. 100 pourcent.” – Dana White sur Zhang Weili contre Joanna Jedrejczyk

Stocker

Zhang Weili: La championne des pailles a maintenant une défense de titre à son actif, et elle l’a fait contre la championne la plus décorée de l’histoire de la division dans l’un des meilleurs combats de tous les temps. De plus, elle avait l’air sensationnelle de le faire, répondant à de nombreuses questions à son sujet qui persistaient encore parmi les fans. La puissance star de Zhang ne va augmenter qu’après ce combat.

Joanna Jedrzejczyk: L’ex-championne était à un tour du tableau de bord d’un juge pour devenir la première femme de l’histoire de l’UFC à récupérer un titre, et elle l’a presque fait malgré un hématome massif qui lui a gonflé la tête dans des proportions grotesques. Sa performance était si bonne qu’elle devrait exiger une revanche immédiate dès que les deux femmes sont physiquement capables de le faire.

Beneil Dariush: Le deuxième tour entre Dariush et Drakkar Klose sera celui dont nous parlerons toute l’année. Le retour de Dariush en KO n’était pas seulement le meilleur KO de la soirée – c’est le meilleur KO de l’année jusqu’à présent.

Neil Magny: En dépit d’être hors de la cage pendant plus d’un an, Magny avait l’air aussi bon que jamais à son retour, manipulant l’une des étoiles montantes des poids welters. Le plus performant des MMA a rappelé à tout le monde qu’il est toujours un joueur de la division des poids mi-moyens.

Sean O’Malley: O’Malley a connu une période approximative de deux ans, mais rien de tout cela n’a affecté sa performance samedi. “Suga” a présenté un spectacle et a rappelé au monde exactement pourquoi les fans étaient si excités à son sujet en premier lieu.

Stock bas

Israël Adesanya: C’est probablement un bref revers pour Adesanya, mais après avoir passé toute la phase préparatoire au combat à parler de la façon dont il voulait affronter l’homme que personne d’autre ne voulait combattre, pendant une grande partie du combat, il est apparu qu’Adesanya ne voulait pas le combattre Soit. Adesanya a mené un combat tactique qui lui a valu la victoire, mais son anneau de bravade avant et après le combat se creuse après la pire performance de sa carrière à l’UFC.

Yoel Romero: Romero est maintenant 1-4 dans ses cinq derniers combats, et bien qu’il ait des arguments pour en avoir remporté trois, sa performance contre Adesanya a été de loin la moins impressionnante. Romero peut maintenant dire au revoir à jamais détenir l’or de l’UFC, et son avenir sera désormais largement des combats uniques et amusants.

Drakkar Klose: Il était si près d’avoir une énorme performance contre Dariush, mais Drakkar s’est finalement retrouvé du mauvais côté d’un point culminant qui jouera toute l’année.

Brian Ortega: Ortega, qui est largement considéré comme l’un des bons gars du MMA, a en quelque sorte remporté l’un des pires titres de la soirée, bien qu’il n’ait pas participé à l’UFC 248. Ortega a eu une altercation dans la foule avec l’entourage de Chan Sung Jung, qui aurait giflé le Zombie coréen traducteur lorsque TKZ est allé aux toilettes.

Le samedi soir a été l’une des rares soirées où les juges, les arbitres et d’autres officiels ont tous fait du très bon travail. Il y avait trois décisions partagées sur la carte, et l’événement principal était controversé, mais dans un miracle mineur, aucune de ces décisions n’était mauvaise. Vous pouvez être d’accord ou en désaccord avec les résultats (pour ma part, j’ai marqué à la fois le principal et le co-principal pour le perdant éventuel), mais aucune personne raisonnable ne pouvait appeler un vol qualifié.

Le seul petit peccadillo de la soirée était Dan Miragliotta donnant à Israël Adesanya et Yoel Romero un discours d’encouragement au début du quatrième tour, exhortant les deux hommes à reprendre l’offensive. Oui, le combat était plus tiède que la plupart des autres, mais au troisième tour, l’action avait repris à un niveau raisonnable, donc le timing du discours d’encouragement de Miragliotta était bizarre.

Israël Adesanya contre Paulo Costa: C’était un combat étrange d’Adesanya, mais il a eu sa première défense de titre à son actif, et maintenant nous pouvons passer au combat qui était censé se produire en premier lieu.

Yoel Romero vs. Corey Anderson: Après être revenu à court, il est grand temps que Romero passe à 205 pour la dernière manche de sa carrière. Quelques victoires et Jon Jones contre Romero seraient un combat hautement vendable.

Zhang Weili contre Joanna Jedrzejczyk II: Je suis rarement en faveur de remises en jeu immédiates, mais pour toutes les raisons ci-dessus, nous méritons encore 25 minutes. Lorsque vous livrez l’un des meilleurs combats de tous les temps, le relancer n’est jamais une mauvaise idée.

Neil Magny contre Michael Chiesa: Magny a appelé Chiesa après le combat, et Chiesa semble partie. Vous n’avez pas besoin de trop réfléchir à celui-ci.

Sean O’Malley contre Song Yadong: O’Malley est revenu de sa mise à pied et a l’air mieux que ce que vous pouviez espérer. Il est temps pour un vrai test, et ce combat serait amusant comme l’enfer.

Mark Madsen contre. Gregor Gillespie: C’est évidemment un pas de géant pour Madsen, mais à 35 ans, il n’a pas des années à perdre (en supposant qu’il n’est pas le clone de Yoel Romero). Gillespie s’est retiré de la lutte parce que Jordan Burroughs se dressait sur son chemin des Jeux olympiques, et Madsen offre à Gillespie une chance de sortir un médaillé olympique (étant donné que Madsen était Grego mais le même).