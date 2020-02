Controversé? Consultez le tableau de bord officiel de Jones contre Reyes UFC 247

Le champion en titre des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a marqué sa 14e victoire consécutive au titre la nuit dernière (samedi 8 février 2020) à l’UFC 247 en direct sur ESPN + PPV depuis le Toyota Center de Houston, Texas, lorsqu’il a vaincu Dominick Reyes par décision unanime , mais de nombreux sourcils ont été relevés lorsque les scores finaux ont été comptabilisés.

Jones, qui venait de remporter une victoire par décision partagée sur Thiago Santos en juillet dernier, a facilement remporté les deux derniers tours du combat. Mais étant donné que la majorité des fans de combat avaient Reyes remportant au moins deux des trois premiers tours, il était assez surprenant de voir un juge, Joe Soliz, attribuer à «Bones» un score de 49-46. Après tout, “Devastator” avait fait suffisamment de dégâts à Jones au cours des 15 premières minutes pour prendre une avance significative en entrant dans les manches du championnat.

Consultez le tableau de bord officiel ci-dessus gracieuseté de Marc Raimondi d’ESPN.

Je suppose que nous ne devrions pas être trop choqués par cela étant donné que Soliz a raté le score pour Andre Ewell contre Jonathan Martinez et Trevin Giles contre James Krause plus tôt sur la carte UFC 247. Nous savons tous que juger n’est pas le système le plus parfait en MMA aujourd’hui, mais au moins nous avons obtenu 25 bonnes minutes de Jones et Reyes.

