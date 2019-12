Coréen Zombie vs Frankie Edgar vidéo de combat complet

Regardez la vidéo du combat complet de Korean Zombie vs. Frankie Edgar met en évidence l'événement principal de l'UFC Busan ci-dessus, gracieuseté de l'UFC.

UFC Busan: Edgar vs Korean Zombie a eu lieu le 21 décembre à la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud. L'ancien champion de l'UFC Frankie Edgar (22-8-1) a affronté Chan Sung Jung (16-5) dans l'événement principal, qui a été diffusé en direct sur ESPN +. Découvrez d'autres extraits vidéo ci-dessous.

Tour 1: Marc Goddard arbitre le combat de l'événement principal. Edgar est le plus actif des deux car ils recherchent tous les deux des jabs. Edgar frappe un coup de pied dans la jambe et continue de mettre le jab au visage de Jung. Après avoir bourré un takedown, Jung secoue Edgar dans deux échanges. Edgar tombe au sol et Jung est partout sur lui. Jung tente un étranglement à l'arrière, Frankie s'échappe et Junh continue de décrocher de gros tirs. Goddard semble être sur le point d'arrêter le combat alors qu'Edgar mange plus de coups avec Jung sur le dos. Edgar continue de se battre malgré sa position horrible. Goddard avertit Edgar qu'il doit faire quelque chose pour rester dans le combat. Il continue d'en faire juste assez pour rester là-dedans. Après deux minutes, ils se remettent sur pied. Jung pose Edgar presque immédiatement et Goddard arrête l'action.

Résultat officiel: Korean Zombie def. Frankie Edgar via TKO (frappe) à 3:18 de R1