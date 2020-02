Corey Anderson a goûté une humble tarte à l’UFC Rio Rancho

RIO RANCHO, N.M. – La conclusion de l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 25 était une bonne nouvelle pour Jon Jones pour deux raisons.

D’une part, Jan Blachowicz a gagné d’une manière qui a créé un nouveau challenger potentiel pour la ceinture légère de Jones.

“C’était un combat formidable”, a déclaré Jones au MMA Junkie après l’événement. «Je pensais que Jan Blachowicz avait fait un sacré boulot. Sa boxe avait fière allure. “

Ensuite, il y avait l’autre côté de la médaille: Corey Anderson a perdu, et non seulement il a perdu, mais c’était par le biais d’un KO dévastateur au premier tour.

Le combat n’était que de 3h08. Pendant ce temps, Anderson (13-5 MMA, 10-5 UFC), connu pour son match de catch, n’a pas pu se faire démonter sur Blachowicz (26-8 MMA, 9-5 UFC). Aux yeux de Jones, le meilleur concurrent ne se ressemblait pas au moment de se battre. Il y a une leçon à tirer de cela, a déclaré Jones.

“Corey semblait lent ce soir”, a déclaré Jones. “Il semblait que quelque chose ne cliquait pas là-dedans. Il avait l’air plus lent et plus hésitant lors de ses retraits. »

À quoi Jones a-t-il attribué l’échec d’Anderson? Le champion de l’UFC pense qu’Anderson était trop préoccupé par ce qui aurait pu être la prochaine. Ce n’est pas un secret que Jones et Anderson ont eu une guerre des mots au cours des derniers mois. Beaucoup de gens ont prédit qu’Anderson serait le prochain pour Jones s’il gagnait samedi.

“Honnêtement, je pense qu’il était plus inquiet de me battre que de combattre Jan Blachowicz”, a déclaré Jones. «Cela a montré une leçon précieuse de ce qui se passe lorsque vous regardez devant vos adversaires. Je pense que Corey Anderson a goûté à une humble tarte ce soir. »

Lors de l’émission d’après-combat de l’UFC sur ESPN +, Jones est allé plus loin et est allé jusqu’à dire: «J’étais heureux de voir Corey Anderson manger ses mots.»

Malgré tout le mauvais sang entre les deux combattants, Jones a déclaré avant le combat qu’il pensait qu’Anderson allait gagner. En 188 secondes, Blachowicz lui a donné tort.

«Je serais allé avec Corey Anderson», a déclaré Jones. «Je pensais qu’il était le plus athlétique des deux. Je pense qu’il était plus polyvalent. Honnêtement, je pensais Corey allait gagner le combat. Jan avait d’autres plans. »

Plus tard, Jones est allé sur Twitter pour donner plus de coups à Anderson. À la mode classique de Jon Jones, le champion de l’UFC a publié des tweets d’Anderson ces derniers mois.

L’UFC sur ESPN + 25 a eu lieu samedi au Santa Ana Star Center. L’événement a été diffusé en continu sur ESPN +.

Découvrez l’UFC de MMA Junkie sur ESPN + 25 après l’événement avec Jones dans la vidéo ci-dessus.

.