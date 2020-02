Corey Anderson arrivant à Rio Rancho avec une puce sur l’épaule

Corey Anderson a traversé ses cinq premières années à l’UFC sans avoir beaucoup d’impact, malgré le fait que les choses aient commencé 6-2 au cours des deux premières années. Les pertes consécutives contre Jimi Manuwa et Ovince St. Preux en 2017 n’ont pas aidé, mais une fois que Corey est revenu sur la voie de la victoire, il a clairement indiqué qu’il ne voulait plus être ignoré. Après quatre victoires consécutives, il devrait certainement avoir plus de battage médiatique derrière lui, mais ce n’est qu’avec sa dernière victoire contre Johnny Walker à l’UFC 244 qu’il obtient une presse sérieuse.

Il est difficile de savoir si une plus grande partie de cela a à voir avec le fait qu’il libère la colère d’être ignoré lors de ses entretiens, ou si c’est la libération de cette colère dans la cage qui a le plus aidé. La victoire de Walker a été sa première victoire par élimination directe en trois ans. Et bien que nous devions voir s’il apporte sa fureur intérieure dans la cage contre Jan Blachowicz samedi à Rio Rancho, il l’a certainement apporté lorsqu’il a parlé aux médias.

“Je suis très confiant avec moi-même, j’ai trouvé ma foulée”, a déclaré Anderson à ESPN après les pesées de cérémonie. «Après le KO, j’ai dû revenir en arrière et aller à la planche à dessin. J’ai réalisé que je n’avais jamais fait de cours de base, aucune boxe de base. Je n’ai jamais pris de muay thai, cours de kickboxing. Je me suis donc vraiment consacré pendant des mois avec des gens qui venaient du travail, du 9 au 5, en prenant des cours avec eux et en apprenant les bases. Une fois que j’ai compris cela et que j’y suis retourné, vous voyez que les deux dernières années ont été phénoménales. »

C’est ce qui le rend si frustrant qu’il n’a pas reçu l’attention qu’il estime mériter.

“Même après tout ce que j’ai fait, les trois combats devant le Johnny Walker [win], tout le monde était comme «Corey n’a battu personne», a-t-il déclaré. «J’ai battu Ilir Latifi, qui était quatrième, et Glover Teixiera, troisième, qui s’est battu pour un titre. Et vous pouvez vous asseoir là et dire que ce ne sont pas des corps? Donc, c’était un peu irrespectueux pour moi, puis pour l’UFC de m’appeler et de dire «Nous voulons que vous combattiez Khalil Rountree, puis Luke Rockhold et ensuite Johnny Walker. Aucun de ces gars n’est dans le top cinq. Pourquoi je me bats dehors? Et c’est comme si je le disais à ma femme, je me souviens être allé au combat comme si j’allais vraiment tuer quelqu’un. Comme “S’il meurt, il meurt”. C’est la seule façon. Comme si j’étais énervé. Ils continuent de douter de moi. “

Quant à Blachowicz, Anderson voit un combat qu’il mènera, où qu’il aille.

“Je peux le battre partout”, a déclaré Anderson. «Vous avez vu avec Johnny Walker. Il était un feu d’artifice dans une bouteille, c’est ce que l’UFC a dit toute la semaine. Il met KO des gens, mais qui a été KO? Je peux tout faire. J’utilise ma lutte principalement parce que c’est ce que je suis. Je ne vais pas m’en éloigner. Mais si l’occasion est là pour le frapper avec ces mains, il va sentir ces phalanges. “