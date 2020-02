Corey Anderson cherche l’opportunité d’affronter Jon Jones “Je serai la personne qui le détrônera”

Corey Anderson

La lutte entre Jon Jones et Dominick Reyes, à l’UFC 247, continuez à parler. Après le résultat controversé, qui a permis de conserver la ceinture “Bones”, plusieurs combattants ont donné leur avis après le combat.

Corey Anderson, cinquième du classement semi-complet et candidat sérieux à la ceinture à l’avenir, s’est exprimé lors d’un entretien avec TMZ Sports et a donné son avis sur le combat.

«Je savais qu’il était battable. Il a toujours été la personne qui disait: «Je sais que je peux battre Jon. Je sais qu’il existe des moyens de le faire. Je vois ses échecs et Dom est allé et a fait presque tout. Il est allé faire les choses que j’avais déjà vues, mais j’en vois beaucoup plus » Dit Corey.

Anderson Je vous assure également que vous avez les armes pour prendre la ceinture Jones. Le semi-complet a parlé de son attente de pouvoir affronter l’un des meilleurs combattants de la MMA de tous les temps.

«J’ai plus de choses dans mon tank. J’ai beaucoup de choses dans mon style et ma façon de me battre. Quoi qu’il en soit, je suis heureux pour Jon qui a gagné, car je serai la personne qui le détrônera »conclut-il.

Actuellement, Corey Préparez-vous à votre retour dans l’octogone et continuez votre chemin vers la ceinture. L’Américain a programmé un combat devant Jan Blachowicz dans le combat de UFC Rio Rancho, que se passera-t-il ce samedi. Le combat pourrait définir l’un des noms possibles pour un combat de ceinture.