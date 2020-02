Corey Anderson de l’UFC Rio Rancho pense que la promotion «a enfin mis le respect sur mon nom»

Corey Anderson pense qu’il obtient enfin le respect qu’il mérite avant son affrontement avec Jan Blachowicz ce soir (samedi 15 février 2020) à l’UFC Fight Night 167 en direct sur ESPN + de l’intérieur du Santa Ana Star Center à Rio Rancho, Nouveau Mexique.

Il a fallu beaucoup de temps pour Anderson, 30 ans, après avoir fait ses débuts à l’UFC en 2014, mais “Overtime” est enfin reconnu comme l’un des noms les plus dangereux à 205 livres. Que ce soit en raison de son cours série de victoires à quatre ou son combat récent KO victoire sur Johnny Walker hype concurrent, Anderson a pris la prochaine étape dans sa carrière de combat professionnel.

Anderson, qui détient un record général de l’UFC de 10-4, a essayé d’attirer l’attention de la promotion au cours des dernières années dans l’espoir de décrocher un coup de feu au titre des poids lourds légers de Jon Jones. Les efforts d’Anderson n’ont pas abouti à beaucoup avant d’éliminer Walker à l’UFC 244 en novembre dernier. Après cette victoire, l’UFC en a immédiatement pris note et positionné Anderson pour un grand affrontement avec Blachowicz ce week-end dans le jardin de Jones.

“Je pense vraiment que j’ai gagné un peu plus de respect et une meilleure relation”, a déclaré Anderson à MMA Fighting. «Je n’ai pas l’impression qu’ils essaient de me traquer. Je pense que je devrais être prêt à aller pour le combat pour le titre au lieu de me battre à nouveau, mais ils ont mis un peu de respect sur mon nom. Ils me reconnaissent maintenant.

“Comme Dana [White] a déclaré: “Corey voulait envoyer un message et nous l’avons eu, nous savons qui est Corey Anderson maintenant”. »

Avec une série de victoires à quatre combat sous sa ceinture Anderson devrait pouvoir verrouiller un combat de championnat avec Jones s’il a battu Blachowicz de façon décisive ce week-end à l’UFC Rio Rancho. Après tout, Jones vient de battre Dominick Reyes week-end dernier à l’UFC 247 et le moment serait parfait pour le gagnant de ce combat pour servir le prochain challenger titre des lourds légers.

“C’est pourquoi ils l’ont créé”, a expliqué Anderson. «C’est pourquoi mon manager pense qu’il a été mis en place juste après ce combat. C’est pourquoi c’était si rapide. Je pense vraiment qu’ils le font donc nous nous sommes tous les deux battus récemment. Ce n’est pas comme si un combat était en janvier et l’autre en juin et maintenant nous devons attendre la fin de l’année pour nous battre.

«Nous pouvons être actifs tout de suite. Après ce combat, nous pouvons obtenir le contrat [to face Jon Jones] signé.”

Après avoir commencé sa carrière avec une variété de sens unique, haleine victoires de décision sur les talons de la pression incessante et la lutte, Anderson n’a pas fait beaucoup pour attirer l’intérêt des fans de lutte partout. Mais depuis qu’il a commencé à faire pression pour son premier titre UFC et qu’il ressemblait à un maniaque absolu lors de sa dernière sortie face à Walker, Anderson commence à atteindre son plein potentiel.

Tout ce qu’il a à faire est maintenant laisser ses compétences faire parler et détruire tout le monde dans son chemin sur la voie à un match de championnat UFC.

“Si je dois battre tout le monde pour y arriver, je le ferai”, a déclaré Anderson. «Alors je suis là. Je vais le faire. Je vais battre tout le monde là-dedans.

«Je crois que je suis meilleur que tout le monde dans cette division. Je l’ai battu assez mal la première fois, mon troisième combat à l’UFC et mon sixième combat. Maintenant, j’ai 14 combats à l’UFC et 17 combats jamais. Maintenant, je suis plus dangereux. Je vais mieux, il vieillit. Je ne pense pas que ça va être très différent de la première fois. “

