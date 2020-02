Corey Anderson dit que l’UFC 247 a prouvé que Jon Jones est «battable»

Corey Anderson est confiant qu’il sera la première personne à détrôner Jon Jones et dit que l’UFC 247 a prouvé que le champion est battable.

Jones a affronté Dominick Reyes, dans un combat, peu de gens pensaient que le challenger aurait une chance. Mais, lorsque le combat a pris de l’ampleur, la majorité des combattants et des médias ont pensé que nous entendrions «And New». Mais, ce n’était pas le cas car “Bones” a obtenu la décision unanime de gagner sa défense.

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Certains pensent qu’une revanche immédiate pourrait être la prochaine, mais Corey Anderson affrontera Jan Blachowicz ce week-end à l’UFC Rio Rancho. Il s’agit d’un combat décisif et qui, selon Anderson, pourrait mener à un tir sur l’or. Il pense que s’il gagne ici, il obtiendra le prochain coup de champion poids lourd léger, puis continuera et battra Jon Jones.

«Je savais qu’il était battable. J’étais celui qui disait toujours: “Je sais que je peux battre Jon, je sais comment le battre.” Je vois les trous, je vois ce que tu dois faire pour le battre, et Dom est allé là-bas et a fait à peu près un beaucoup », a déclaré Anderson à TMZ Sports. «Il est allé là-bas et a fait un autre plan de choses que j’avais déjà vues. Vous savez, mais j’en vois tellement plus. J’ai plus dans mon tank, et j’ai plus dans mon style dans la façon dont je me bats que Dom ne pense pas que ça va être un problème pour lui.

“Mais à la fin, je suis heureux que Jon ait remporté la victoire parce que c’est moi qui vais le détrôner. Je savais que si Dom aurait gagné, ce serait le match revanche. Et puis j’aurais attendu ça. Mais, comme vous l’avez dit plus tôt, je dois attendre et voir ce que ce week-end. C’est la chose la plus importante pour moi en ce moment », a-t-il poursuivi. «Ouais, Jon est le champion en ce moment mais dans mon esprit, c’est mon combat de championnat. Jan Blachowicz, ce samedi est un combat de championnat pour moi. Je dois aller là-bas et faire ce que Corey fait et mettre un spectacle dominant. C’est cinq rounds comme pour un combat pour le titre. Allez-y et après que tout soit dit et fait, nous nous inquiétons de la suite. Pour l’instant, c’est Jan Blachowicz. »

Comme le dit Anderson, l’accent est mis sur Jan Blachowicz et ce samedi. Il n’est pas concentré sur Jones mais sait qu’il pourrait être le prochain.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/02/2020.